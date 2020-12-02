Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве

В Москве наградили лауреатов премии Гильдии кинооператоров России «Белый квадрат». За лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2019 года приз получил Михаил Агранович, снявший военную драму «Сестренка» режиссера Александра Галибина с Арсланом Крымчуриным и Мартой Тимофеевой в главных ролях. По сюжету, осиротевшая во время войны украинская девочка Оксана обретает новую семью в башкирской деревне.
Агранович отметил:
Самое сильное впечатление от этой картины было после первого показа публике. Большой зал, полный народа. И после фильма я увидел эти лица — заплаканные, счастливые лица. Это было потрясение, потому что я давно, честно говоря, не видел такого зрителя после просмотра картины.
В числе номинантов также были представлены операторы Роман Васьянов («Одесса»), Ксения Середа («Дылда»), Александр Симонов («Грех»), Юрий Шайгарданов («Француз»), Максим Осадчий («Девятая»).
На церемонии побывали продюсер премии Анна Михалкова, оператор Сергей Мачильский («Доктор Лиза», «Годунов», «У ангела ангина»), ведущим стал Алексей Агранович. Оператор фильмов «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли» Вадим Алисов получил награду «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского.
Премия «Белый квадрат» приуждается в России с 2004 года. В 2020-м в жюри вошли операторы Юрий Клименко («Цой»), Морад Абдель-Фаттах («Стрельцов») и Мария Соловьева («Глянец»), кинокритик Мария Безрук, режиссер Игорь Волошин, художник-постановщик Эдуард Гизатуллин, сценарист Мария Хмелик («Маленькая Вера»).