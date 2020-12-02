Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве

Самое сильное впечатление от этой картины было после первого показа публике. Большой зал, полный народа. И после фильма я увидел эти лица — заплаканные, счастливые лица. Это было потрясение, потому что я давно, честно говоря, не видел такого зрителя после просмотра картины.