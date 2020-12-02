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2 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя

Кинозвезда теперь зовет себя Эллиотом
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Звезда фильмов «Джуно» и «Начало», 33-летняя Эллен Пейдж, объявила себя трансгендером. Теперь актера зовут Эллиот Пейдж. Об этом канадский артист официально сообщил в соцсетях. В свой адрес Пейдж призвал употреблять местоимения «он/они» и назвался «трансом» и «квиром»:

Привет, друзья, хочу поделиться с вами. Я — трансперсона, мои местоимения — он/они, мое имя — Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Счастлив, что пришел к этому моменту своей жизни.
Эллиот Пейдж
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В обращении артист отметил, что чувствует радость, но одновременно испытывает страх. «Дискриминация по отношению к транслюдям коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году, как сообщалось, было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами», — объяснил он.

Пейдж также обратился ко всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, и пообещал сделать все, что в его силах, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Напомним, в 2014 году Пейдж заявил о своей гомосексуальности. В 2018 году он заключил брак с танцовщицей и хореографом Эммой Портнер.

Эллиот Пейдж снимался в фильме «Леденец», вышедшем в 2005 году. За главную роль в драме «Джуно» был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Также актер появлялся в фильмах «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Американское преступление», «Римские приключения», «Таллула», озвучивал персонажей в мультсериалах «Симпсоны» и «Гриффины». В настоящее Пейдж снимается в популярном сериале Netflix «Академия Амбрелла», где играет цисгендерную женщину. Шоу о семье необычных супергероев ранее было продлено на третий сезон.

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