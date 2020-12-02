Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя

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Звезда фильмов «Джуно» и «Начало», 33-летняя Эллен Пейдж, объявила себя трансгендером. Теперь актера зовут Эллиот Пейдж. Об этом канадский артист официально сообщил в соцсетях. В свой адрес Пейдж призвал употреблять местоимения «он/они» и назвался «трансом» и «квиром»:

Привет, друзья, хочу поделиться с вами. Я — трансперсона, мои местоимения — он/они, мое имя — Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Счастлив, что пришел к этому моменту своей жизни. Эллиот Пейдж

В обращении артист отметил, что чувствует радость, но одновременно испытывает страх. «Дискриминация по отношению к транслюдям коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году, как сообщалось, было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами», — объяснил он.

Пейдж также обратился ко всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, и пообещал сделать все, что в его силах, чтобы изменить ситуацию к лучшему.