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1 декабря 2020, Газета.Ruновость

Геннадий Хазанов отмечает 75-летие

Артиста поздравил Владимир Путин
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова с 75-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что юбиляр пользуется искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа:

Главный секрет такого творческого успеха и востребованности — ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант.

Геннадий Хазанов — народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра эстрады. В юности играл в КВН. Хазанов широко известен своими пародиями и сатирическими выступлениями, также снимался в фильмах «Олимпийская деревня», «Кавказская пленница!», сериале «Приказано уничтожить! Операция: „Китайская шкатулка“», вел шоу «Семейный приговор» и был членом жюри программ «Один в один», «Точь-в-точь!», «Повтори!».

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