Геннадий Хазанов отмечает 75-летие

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова с 75-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что юбиляр пользуется искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа:
Главный секрет такого творческого успеха и востребованности — ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым вы щедро дарите свой талант.
Геннадий Хазанов — народный артист РСФСР, художественный руководитель Московского театра эстрады. В юности играл в КВН. Хазанов широко известен своими пародиями и сатирическими выступлениями, также снимался в фильмах «Олимпийская деревня», «Кавказская пленница!», сериале «Приказано уничтожить! Операция: „Китайская шкатулка“», вел шоу «Семейный приговор» и был членом жюри программ «Один в один», «Точь-в-точь!», «Повтори!».