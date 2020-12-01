Зудина, Подкаминская и Шведов вместе снялись в сериале

Мне пришлось сбросить вес. И самым сложным моментом стал грим, приходилось клеить бороду для сцен, где я в плену. Представьте, жара. При этом снимаюсь еще в одном параллельном проекте и не могу побриться, нужна отросшая щетина. И вот на нее мне каждый раз приклеивали бороду. Это был ад.