Зудина, Подкаминская и Шведов вместе снялись в сериале

Видеосервис Premier готовит к показу остросюжетный детектив «Волк» по роману Александра Терехова «Каменный мост». Главную роль в новом сериале исполнил Денис Шведов. Его коллегами по площадке стали Елена Подкаминская, Марина Зудина, Сергей Маковецкий, Артур Смольянинов, Виталий Хаев, Антон Васильев, Алевтина Тукан и другие.
По сюжету, разведчик Александр Волк (Денис Шведов) возвращается домой после нескольких лет в тюрьме на арабском Востоке и случайно погружается в расследование засекреченного убийства, произошедшего в 1943 году. Тогда на Каменном мосту в Москве сын наркома авиастроения убил сверстницу — дочь посла СССР в Мексике.
Режиссер Геннадий Островский признался, что работа над сериалом не была простой — например, съемочной группе пришлось согласовать перекрытие Каменного моста, расположенного в центре столицы. Денис Шведов же отметил, что ради роли ему пришлось похудеть:
Мне пришлось сбросить вес. И самым сложным моментом стал грим, приходилось клеить бороду для сцен, где я в плену. Представьте, жара. При этом снимаюсь еще в одном параллельном проекте и не могу побриться, нужна отросшая щетина. И вот на нее мне каждый раз приклеивали бороду. Это был ад.
Премьера детективного сериала «Волк» состоится 7 декабря. Всего выйдет 14 эпизодов. В 2021 году многосерийный детектив покажут на НТВ.