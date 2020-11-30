Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми

В Москве состоялся показ мультфильма «Полное погружение». Анимационную ленту публике представили Полина Гагарина и Филипп Киркоров, озвучившие в ней главных героев, а также режиссер ленты Василий Ровенский. Звезды пришли на премьеру в сопровождении детей: певец — с 9-летней Аллой-Викторией и 8-летним Мартином, а наставница шоу «Голос» — с 13-летним сыном Андреем. Мероприятие посетил также отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров.
Исполнитель отметил:
Этот мультфильм, эта премьера — хороший шанс отвлечься от бытовых проблем. Да, нельзя полными залами собираться, но то количество детей, которое я вижу сегодня здесь, как переаншлаг считается.
«Полное погружение» расскажет о Городе рыб, раскинувшемся на дне моря, посреди остатков некогда исчезнувшей цивилизации. Именно здесь живет дельфин по имени Дельфи. Чтобы покорить приемную дочь местного мэра, красавицу Мию, герой хочет вступить в ряды гвардии дельфинов. Дельфи не принимают всерьез, но в итоге ему приходится спасать весь родной город. Помимо Киркорова и Гагариной, над мультфильмом работал Алексей Воробьев, он подарил свой голос дельфину Дельфи.
В широкий прокат анимационная комедия «Полное погружение» выходит 3 декабря.