Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми

В Москве состоялся показ мультфильма « Полное погружение ». Анимационную ленту публике представили Полина Гагарина и Филипп Киркоров , озвучившие в ней главных героев, а также режиссер ленты Василий Ровенский. Звезды пришли на премьеру в сопровождении детей: певец — с 9-летней Аллой-Викторией и 8-летним Мартином, а наставница шоу « Голос » — с 13-летним сыном Андреем. Мероприятие посетил также отец Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров.

Этот мультфильм, эта премьера — хороший шанс отвлечься от бытовых проблем. Да, нельзя полными залами собираться, но то количество детей, которое я вижу сегодня здесь, как переаншлаг считается.

«Полное погружение» расскажет о Городе рыб, раскинувшемся на дне моря, посреди остатков некогда исчезнувшей цивилизации. Именно здесь живет дельфин по имени Дельфи. Чтобы покорить приемную дочь местного мэра, красавицу Мию, герой хочет вступить в ряды гвардии дельфинов. Дельфи не принимают всерьез, но в итоге ему приходится спасать весь родной город. Помимо Киркорова и Гагариной, над мультфильмом работал Алексей Воробьев, он подарил свой голос дельфину Дельфи.