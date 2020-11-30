Актер Дэвид Проуз умер на 86-м году жизни

Актер Дэвид Проуз, исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездных войн», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на фейсбук-странице агентства Bowington Management, представляющего интересы актера:
С большой грустью мы вынуждены сообщить, что наш клиент и друг Дэвид Проуз скончался вчера утром в возрасте 85 лет.
О причинах смерти актера ничего неизвестно.
Дэвид Чарльз Проуз родился 1 июля 1935 года в Бристоле. Занимался бодибилдингом, был чемпионом Великобритании по тяжелой атлетике. В родной стране был также известен как первый Человек Кода Зеленого Креста — это персонаж, который использовался в детских информационных буклетах о безопасности на дорогах.
Актер пробовался на роль Супермена в одноименный фильм 1978 года, однако продюсеры предпочли ему Кристофера Рива. Проуз, однако, затем помогал коллеге тренироваться перед съемками.
Поскольку голос британского актера, по мнению создателей «Звездных войн», был недостаточно низким, сыгранного им Дарта Вейдера озвучивал другой артист — Джеймс Эрл Джонс. На счету Проуза также роли в картинах «Заводной апельсин», «Ужас Франкенштейна», «Цирк вампиров», «Джабервоки», сериале «Доктор Кто».
Оригинальная трилогия «Звездных войн» придумана американским режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом. Фильмы выходили с 1977 по 1983 год. В трилогию вошли картины «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая». В последующие годы фильмы оригинальной трилогии неоднократно перевыпускались с изменениями, также вышли новые эпизоды.