Актер Дэвид Проуз умер на 86-м году жизни

Актер Дэвид Проуз , исполнивший роль Дарта Вейдера в классической трилогии « Звездных войн », умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на фейсбук-странице агентства Bowington Management, представляющего интересы актера:

С большой грустью мы вынуждены сообщить, что наш клиент и друг Дэвид Проуз скончался вчера утром в возрасте 85 лет.

Дэвид Чарльз Проуз родился 1 июля 1935 года в Бристоле. Занимался бодибилдингом, был чемпионом Великобритании по тяжелой атлетике. В родной стране был также известен как первый Человек Кода Зеленого Креста — это персонаж, который использовался в детских информационных буклетах о безопасности на дорогах.