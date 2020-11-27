Акиньшина и Янковский снимаются вместе: первые фото с площадки

Филипп Янковский, Оксана Акиньшина и Мария Фомина снимаются в новом сериале платформы Start «Контейнер». Режиссером драмы выступает Максим Свешников, а креативным продюсером и одним из авторов сценария — Алексей Ляпичев. Оба ранее работали над шоу «257 причин, чтобы жить», получившим признание не только в России, но и за рубежом.
Оксана Акиньшина играет главную героиню — 27 летнюю Сашу, зарабатывающая на жизнь суррогатным материнством. Ее очередные заказчики — богатый чиновник Вадим (Янковский) и его жена Марина (Фомина). Из соображений безопасности и лучшей заботы о будущем ребенке Саша перезжает в их дом в элитном поселке. И оказывается в новом мире, ведь роскошный фасад скрывает неприглядные тайны.
Я очень рада присоединиться к талантливой команде и сыграть такую неожиданную героиню. Сериал «257 причин, чтобы жить» — безусловный хит, который получил признание не только в России. Думаю, что «Контейнер» тоже будет интересен не только локальному зрителю, потому что это, во-первых, исследование непростой и очень интересной темы, а во-вторых, захватывающая история с яркими и неоднозначными персонажами.
В свою очередь, генеральный продюсер Виталий Шляппо, отмечает, что «сериал не будет первым проектом, затронувшим тему суррогатного материнства, но мы хотим рассказать свою историю в стиле START: дерзко, энергично, смело, смешивая жанры и не стесняясь откровенно говорить на табуированные темы».
В сериале также заняты Артем Быстров, Юлия Ауг, Мария Лобанова. Всего выйдет восемь эпизодов драмы. Дата премьеры пока не сообщается.