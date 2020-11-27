Акиньшина и Янковский снимаются вместе: первые фото с площадки

Я очень рада присоединиться к талантливой команде и сыграть такую неожиданную героиню. Сериал «257 причин, чтобы жить» — безусловный хит, который получил признание не только в России. Думаю, что «Контейнер» тоже будет интересен не только локальному зрителю, потому что это, во-первых, исследование непростой и очень интересной темы, а во-вторых, захватывающая история с яркими и неоднозначными персонажами.