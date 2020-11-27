Бардо объяснила, почему не разрешила Мадонне играть себя

Актриса, зоозащитница и писательница Брижит Бардо в интервью «Известиям» рассказала, почему не разрешила Мадонне исполнить главную роль в экранизации своей автобиографии «Инициалы Б.Б.». Отмечается, что певица хотела снять фильм и сыграть в нем Бардо. Французская звезда подчеркнула:
Я ничего не имею общего с Мадонной, которая никак не связана с моей жизнью. Она вообще полная моя противоположность.
В сентябре 2020 года Брижит Бардо исполнилось 86 лет. В кино она не снимается с 1970-х годов. Недавно звезда призналась, что не жалеет об уходе из профессии.
За свою карьеру Брижит Бардо исполнила больше 50 ролей, в частности, играла в фильмах «И Бог создал женщину», «Парижанка», «Танцуй со мной», «Бабетта идет на войну» и «Мужское-женское». Перестав сниматься, актриса посвятила свою жизнь защите животных, основав именной «Фонд Брижит Бардо». В 2013 году на экраны вышел биографический фильм «Бардо: Совсем не та», а недавно были переизданы мемуары Бардо «Инициалы Б.Б.».
Мадонна — американкая певица и актриса. Она снималась в фильмах «Шанхайский сюрприз», «Кто эта девчонка?», «Тело как улика», «Эвита», «Лучший друг». Певица пробовала себя в роли режиссера и сценариста: написала и поставила ленты «Грязь и мудрость», «МЫ. Верим в любовь».