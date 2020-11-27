Бардо объяснила, почему не разрешила Мадонне играть себя

Актриса, зоозащитница и писательница Брижит Бардо в интервью «Известиям» рассказала, почему не разрешила Мадонне исполнить главную роль в экранизации своей автобиографии «Инициалы Б.Б.». Отмечается, что певица хотела снять фильм и сыграть в нем Бардо. Французская звезда подчеркнула:

Я ничего не имею общего с Мадонной, которая никак не связана с моей жизнью. Она вообще полная моя противоположность.

В сентябре 2020 года Брижит Бардо исполнилось 86 лет. В кино она не снимается с 1970-х годов. Недавно звезда призналась, что не жалеет об уходе из профессии.