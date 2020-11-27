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27 ноября 2020, Газета.Ruновость

Бардо объяснила, почему не разрешила Мадонне играть себя

Певица хотела экранизировать автобиографию 86-летней актрисы и исполнить в фильме главную роль
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19
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Актриса, зоозащитница и писательница Брижит Бардо в интервью «Известиям» рассказала, почему не разрешила Мадонне исполнить главную роль в экранизации своей автобиографии «Инициалы Б.Б.». Отмечается, что певица хотела снять фильм и сыграть в нем Бардо. Французская звезда подчеркнула:

Я ничего не имею общего с Мадонной, которая никак не связана с моей жизнью. Она вообще полная моя противоположность.
Брижит Бардо

В сентябре 2020 года Брижит Бардо исполнилось 86 лет. В кино она не снимается с 1970-х годов. Недавно звезда призналась, что не жалеет об уходе из профессии.

Мадонна | Источник: Rex / Fotodom.ru

За свою карьеру Брижит Бардо исполнила больше 50 ролей, в частности, играла в фильмах «И Бог создал женщину», «Парижанка», «Танцуй со мной», «Бабетта идет на войну» и «Мужское-женское». Перестав сниматься, актриса посвятила свою жизнь защите животных, основав именной «Фонд Брижит Бардо». В 2013 году на экраны вышел биографический фильм «Бардо: Совсем не та», а недавно были переизданы мемуары Бардо «Инициалы Б.Б.».

Роскошные кадры и лучшие роли Брижит Бардо

Мадонна — американкая певица и актриса. Она снималась в фильмах «Шанхайский сюрприз», «Кто эта девчонка?», «Тело как улика», «Эвита», «Лучший друг». Певица пробовала себя в роли режиссера и сценариста: написала и поставила ленты «Грязь и мудрость», «МЫ. Верим в любовь».

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