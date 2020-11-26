Дочь Алсу появится в эфире «Детского Евровидения 2020»

Дочь Алсу, 12-летняя Микелла Абрамова, будет оглашать максимальный балл от России в прямом эфире «Детского Евровидения 2020», финал которого пройдет в онлайн-формате. Юная исполнительница и телеведущая пожелала победы Софии Феськовой, представляющей в этом году нашу страну на международном песенном конкурсе, и поделилась:
Мне очень приятно быть ребенком-глашатаем от России. Мы вместе с Хрюшей ведем рубрику «Муз-ток» в программе «С добрым утром, малыши!», и нам будет комфортно в кадре. Соня участвовала в нашей телепередаче, и мы с ней знакомы, общались во время конкурса «Детская Новая волна».
По мнению Абрамовой, Феськова немного волнуется перед финалом. «Но, думаю, она все отлично сделает и справится. Я слышала, как она поет, — и это идеально», — считает дочь Алсу.
Микелла Абрамова получила широкую известность после участия в шоу «Голос. Дети». Дочь Алсу с большим отрывом одержала победу в финале, однако зрители пожаловались на подтасовку результатов, назвав их необъективными. В ходе проверки, инициированной «Первым каналом», была зафиксирована массовая автоматизированная отправка смс за Микеллу, в связи с чем результаты голосования были аннулированы.
Финал «Детского Евровидения 2020» пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста, в таком же режиме прошла церемония открытия, которая транслировалась через официальный онлайн-канал конкурса. В конкурсе участвуют исполнители младше 14 лет, состязание проводится с 2003 года.
Россию в 2020-м с песней «Мой новый день» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Она выступит девятой.
Финал «Детского Евровидения» состоится 29 ноября. В России прямую трансляцию в 19.00 начнет канал «Карусель».