Сын заразившегося COVID-19 Ширвиндта рассказал о его состоянии

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал в инстаграме о состоянии госпиализированного отца — худрука Московского академического театра Сатиры Александра Ширвиндта . Он подтвердил, что Ширвиндт-старший заразился коронавирусом, но переносит болезнь в легкой форме:

Действительно, у папы этот жуткий ковид, но в очень легкой форме — легкий кашель, температура небольшая, у мамы болезнь проходит бессимптомно.

Михаил добавил, что с подобными симптомами люди обычно лечатся дома. Решение о госпитализации было принято из-за возраста артиста и его жены. Ранее СМИ сообщили, что 86-летний Ширвиндт и его супруга заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 и попали в больницу.