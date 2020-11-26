Сын заразившегося COVID-19 Ширвиндта рассказал о его состоянии

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал в инстаграме о состоянии госпиализированного отца — худрука Московского академического театра Сатиры Александра Ширвиндта. Он подтвердил, что Ширвиндт-старший заразился коронавирусом, но переносит болезнь в легкой форме:
Действительно, у папы этот жуткий ковид, но в очень легкой форме — легкий кашель, температура небольшая, у мамы болезнь проходит бессимптомно.
Михаил добавил, что с подобными симптомами люди обычно лечатся дома. Решение о госпитализации было принято из-за возраста артиста и его жены. Ранее СМИ сообщили, что 86-летний Ширвиндт и его супруга заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 и попали в больницу.
Александр Ширвиндт — актер театра и кино, театральный режиссер и сценарист. Народный артист РСФСР. Известен ролями в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники», сериале «12 стульев».