Мирослава Карпович в новой роли: смотрите обращение актрисы

К выходу в прокат готовится комедия «Друг на продажу» режиссера Александра Данилова, производством занимается Tayga pictures. Главные роли в картине исполнили Антон Пампушный, Вадим Галыгин, Антон Богданов, Алина Алексеева, Евгения Малахова. Кроме того, в фильме снялась Мирослава Карпович, для которой эта работа стала первой большой киноролью после принесшего ей известность ситкома «Папины дочки».
Специально для «Кино Mail.ru» 34-летняя актриса записала видеообращение, представив первый трейлер ленты.
В центре сюжета — молодой непутевый бизнесмен Гоша (Богданов), который открывает брачное агентство и, не предупредив своего друга Ивана (Пампушный), делает его главным лицом своей фейковой компании. Ни о чем не подозревающий Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на все, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера».
Это улетная комедия, на съемках я попросила продюсеров, чтобы мне позволили проявить себя как можно ярче, мне дали оторваться! Вы увидите меня в другом амплуа.
В широкий прокат фильм планируется выпустить в начале 2021 года.