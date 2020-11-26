Мирослава Карпович в новой роли: смотрите обращение актрисы

В центре сюжета — молодой непутевый бизнесмен Гоша (Богданов), который открывает брачное агентство и, не предупредив своего друга Ивана (Пампушный), делает его главным лицом своей фейковой компании. Ни о чем не подозревающий Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на все, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера».