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25 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Авербух рассказал о тренировках Собчак для «Ледникового периода»

Телеведущая тренировалась больше полутора месяцев, но затем отказалась от работы над проектом
Ксения Собчак | Источник: Legion-Media.ru

Ксения Собчак могла принять участие в проекте «Ледниковый период». Об этом рассказал хореограф и продюсер ледового шоу Илья Авербух в интервью спортивной редакции РИА «Новости». По его словам, телеведущая тренировалась более полутора месяцев:

Просто потом Ксюша сказала: «Дайте мне еще паузу, если будет следующий год, я обязательно», потому что ей очень нравится кататься. <...> Всему свое время, но, конечно, поработать на льду и с Ксенией тоже было бы очень интересно.
Илья Авербух

Авербух добавил, что Собчак тренировалась с огромным упорством и серьезно подходила к вопросу. Подобрать возможную пару потенциальной участнице проекта, однако, так и не успели.

Фигурист и продюсер добавил, что ему также хочется поставить на коньки Евгения Миронова и Александра Петрова. «У нас с ним [Петровым] очень хорошие отношения, он тоже приходил как-то, пробовался. Сейчас, конечно, он очень занят, но он с очень большим теплом говорит о проекте, с большим уважением, и я думаю, что он тоже прекрасно бы вышел на лед», — рассказал Авербух.

6.7
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
Моя оценка

«Ледниковый период» стартовал в эфир «Первого канала» в 2007 году. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова. Среди участников — Ирина Пегова, Ольга Бузова, Регина Тодоренко и другие звезды.

Ксения Собчак — телеведущая и актриса. Ведет передачу «Док-Ток» на «Первом канале», также была ведущей шоу «Две звезды», «Последний герой», «Фабрика звезд». Снималась в сериалах «Хороший человек», «257 причин, чтобы жить», «Содержанки».

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