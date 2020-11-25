Авербух рассказал о тренировках Собчак для «Ледникового периода»

Просто потом Ксюша сказала: «Дайте мне еще паузу, если будет следующий год, я обязательно», потому что ей очень нравится кататься. <...> Всему свое время, но, конечно, поработать на льду и с Ксенией тоже было бы очень интересно.

Фигурист и продюсер добавил, что ему также хочется поставить на коньки Евгения Миронова и Александра Петрова. «У нас с ним [Петровым] очень хорошие отношения, он тоже приходил как-то, пробовался. Сейчас, конечно, он очень занят, но он с очень большим теплом говорит о проекте, с большим уважением, и я думаю, что он тоже прекрасно бы вышел на лед», — рассказал Авербух.