Киркоров, Гагарина и Воробьев озвучили героев мультфильма

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«Полное погружение» расскажет о Городе рыб, раскинувшемся на дне моря, посреди остатков некогда исчезнувшей цивилизации. Именно здесь живет дельфин по имени Дельфи. Чтобы покорить приемную дочь местного мэра, красавицу Мию, герой хочет вступить в ряды гвардии дельфинов. Дельфи не принимают всерьез, но в итоге ему приходится спасать весь родной город.

Воробьев, чьим голосом заговорит главный герой, отметил, что был рад принять участие в работе над лентой, так как считает, что «мультфильмы важнее кино, ведь они в первую очередь — для детей». Гагарина, озвучившая розового дельфина Мию, в которую влюблен Дельфи, нашла сходство между собой и героиней:

Она и нежная, и решительная, и храбрая, мне кажется, что во многом наши характеры похожи, поэтому мне было легко!

Киркоров, подаривший голос осьминогу Октавиану, отметил, что очень любит озвучивать анимационные ленты, хотя, по его словам, это довольно сложная работа. Он, как и Гагарина, нашел много общих черт у себя и своего героя:

Доверчивость, властность, сентиментальность, доброта. И нас легко вывести из себя. В то же время, в трудные минуты я могу собраться и нанести ответный удар. Вот и мой осьминог такой.