Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
24 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Киркоров, Гагарина и Воробьев озвучили героев мультфильма

Звезды приняли участие в работе над анимационной лентой «Полное погружение»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Алексей Воробьев приняли участие в озвучании нового мультфильма «Полное погружение». Режиссером и автором анимационной картины выступил Василий Ровенский, продюсер и сценарист мультфильмов «Большое путешествие», «Два хвоста» и фильма «Одноклассницы».

«Полное погружение» расскажет о Городе рыб, раскинувшемся на дне моря, посреди остатков некогда исчезнувшей цивилизации. Именно здесь живет дельфин по имени Дельфи. Чтобы покорить приемную дочь местного мэра, красавицу Мию, герой хочет вступить в ряды гвардии дельфинов. Дельфи не принимают всерьез, но в итоге ему приходится спасать весь родной город.

Полное погружение
2020/Россиямультфильмы

Воробьев, чьим голосом заговорит главный герой, отметил, что был рад принять участие в работе над лентой, так как считает, что «мультфильмы важнее кино, ведь они в первую очередь — для детей». Гагарина, озвучившая розового дельфина Мию, в которую влюблен Дельфи, нашла сходство между собой и героиней:

Она и нежная, и решительная, и храбрая, мне кажется, что во многом наши характеры похожи, поэтому мне было легко!
Как люди: 15 мультфильмов о приключениях животных

Киркоров, подаривший голос осьминогу Октавиану, отметил, что очень любит озвучивать анимационные ленты, хотя, по его словам, это довольно сложная работа. Он, как и Гагарина, нашел много общих черт у себя и своего героя:

Доверчивость, властность, сентиментальность, доброта. И нас легко вывести из себя. В то же время, в трудные минуты я могу собраться и нанести ответный удар. Вот и мой осьминог такой.

В российский прокат анимационная комедия «Полное погружение» выходит 3 декабря.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алексей Воробьев
Полина Гагарина
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
Полное погружение
Филипп Киркоров
Гагарина впервые получила большую роль в сериале: фото со съемок
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Алексей Воробьев получил новую роль в Голливуде
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
Названа самая богатая российская звезда
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Киркоров объяснил, как Орбакайте получила роль в фильме «Чучело»
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Киркоров высказался о фильме про «Евровидение»
Воробьев поделился впечатлениями от работы в Голливуде
Воробьев показал себя на съемках сериала со звездами Голливуда
Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием
Назван победитель шоу «Маска»
Подопечная Басты победила в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети»
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Ходченкова и Гагарина вместе снимутся в фильме «Летучий корабль»
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Ротару, Гагарина, Билан выступят на «Песне года 2019»
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019»
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Бледанс и Шпица с сыновьями, дети Киркорова на премьере фильма
Гагарина, Шнуров и конкурсанты: как проходят съемки шоу «Голос»
Алексей Воробьев снимется с Джоном Малковичем
Стало известно, кого Киркоров озвучит в мультфильме «Суворовъ»
«Жара»: Барановская, Валерия, Нюша, Эмин на звездной премьере
Новые трейлеры
Реальные пацаны против зомби
Фрагменты женщины
Том и Джерри
Великий
Грозный
Доктор Преображенский
Дом с прислугой
Человеческий голос
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Австралийка похудела на 45 кг, не расставаясь со сладким Она начала заниматься спортом и считать калории
Популярные темы на «Детях»
Здравоохранение в России 301
American Music Awards 2020 208
Кто одевает детей в секонд-хендах? 202
Чуть-чуть картинок 141
Леди
Жена Урганта изменилась до неузнаваемости (фото) Наталья сменила имидж
Hi-Tech
Ученые гадают о происхождении необычного металлического монолита Что же это
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь