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24 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Российская телеведущая объявила об уходе с «Первого канала»

Ольга Ушакова взяла тайм-аут, чтобы восстановиться и побыть с семьей
6
фотографий
6
фотографий

Ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова объявила, что какое-то время не будет появляться в эфире «Первого канала». О причинах, повлиявших на решение взять паузу, она рассказала в инстаграме.

Ушакова призналась, что перестала в полной мере справляться со своими обязанностями после рождения четвертого ребенка. Журналистка отметила, что вышла на работу сразу после декрета, была оптимистично настроена, но, по ее словам, год «оказался еще „чудесатее“, чем можно было предположить». Она пояснила:

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В данный момент я не могу делать свою работу на 100%, а халтурить не привыкла. Поэтому я взяла тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически. Сейчас я нужна своей семье, своим детям и самой себе.

Телеведущая добавила, что обязательно вернется на экран в будущем, однако честно призналась, что не знает, насколько долгим будет ее отдых от работы. «Но мы еще обязательно встретимся, друзья мои!» — заверила Ушакова.

Информационно-развлекательная программа «Доброе утро» выходит с 1986 года. В каждом выпуске телешоу представлены актуальные новости, полезные советы на все случаи жизни, интервью с интересными гостями и многое другое. Помимо Ушаковой, ведущими в разное время были Борис Щербаков, Екатерина Стриженова, Юлия Зимина, Светлана Зейналова, Марина Ким и другие.

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