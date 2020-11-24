Российская телеведущая объявила об уходе с «Первого канала»

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Ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова объявила, что какое-то время не будет появляться в эфире «Первого канала». О причинах, повлиявших на решение взять паузу, она рассказала в инстаграме.

Ушакова призналась, что перестала в полной мере справляться со своими обязанностями после рождения четвертого ребенка. Журналистка отметила, что вышла на работу сразу после декрета, была оптимистично настроена, но, по ее словам, год «оказался еще „чудесатее“, чем можно было предположить». Она пояснила:

В данный момент я не могу делать свою работу на 100%, а халтурить не привыкла. Поэтому я взяла тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически. Сейчас я нужна своей семье, своим детям и самой себе.

Телеведущая добавила, что обязательно вернется на экран в будущем, однако честно призналась, что не знает, насколько долгим будет ее отдых от работы. «Но мы еще обязательно встретимся, друзья мои!» — заверила Ушакова.