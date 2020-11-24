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24 ноября 2020, Газета.Ruновость

Петербурженка сразится за 20 тысяч евро в финском шоу талантов

Программа является местным аналогом российского проекта с Басковым и Лазаревым

Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen и сразится за €20 тысяч. Россиянка исполнила песню Nemo финской рок-группы Nightwish, набрав 88 баллов из 100 возможных.

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Впечатлениями от участия в шоу Царикова поделилась с РИА «Новости»:

Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале.
Новость
Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов

All Together Now Suomi — это финская версия международного формата талант-шоу, которое впервые вышло в Великобритании в 2018 году под названием «А теперь все вместе». Участники шоу — талантливые исполнители совершенно разных профессий. Они выступают на сцене перед сотней зрителей, среди которых музыканты, критики, певцы и обычные люди, которые любят и умеют петь. Если во время исполнения известной композиции у кого-то из этой сотни возникает желание присоединиться к конкурсанту, он встает и начинает петь вместе с ним, отдавая ему тем самым свой голос. Чем больше голосов — тем больше у участника шансов пройти в финал. Победитель, набравший наибольшее число голосов за сезон, получает денежный приз.

С 2019 года на телеканале «Россия 1» выходит отечественная версия шоу под названием «Ну-ка, все вместе!». Программу ведет Николай Басков, а среди членов жюри — Сергей Лазарев.

Финал финского телешоу состоится 19 декабря.

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