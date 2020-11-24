Петербурженка сразится за 20 тысяч евро в финском шоу талантов

Петербурженка Наталья Царикова вышла в финал финского шоу талантов All Together Now Suomi на телеканале Nelonen и сразится за €20 тысяч. Россиянка исполнила песню Nemo финской рок-группы Nightwish, набрав 88 баллов из 100 возможных.
Впечатлениями от участия в шоу Царикова поделилась с РИА «Новости»:
Это интересный первый опыт. Не приходилось ранее участвовать в подобных больших проектах. Надеюсь на победу в финале.
All Together Now Suomi — это финская версия международного формата талант-шоу, которое впервые вышло в Великобритании в 2018 году под названием «А теперь все вместе». Участники шоу — талантливые исполнители совершенно разных профессий. Они выступают на сцене перед сотней зрителей, среди которых музыканты, критики, певцы и обычные люди, которые любят и умеют петь. Если во время исполнения известной композиции у кого-то из этой сотни возникает желание присоединиться к конкурсанту, он встает и начинает петь вместе с ним, отдавая ему тем самым свой голос. Чем больше голосов — тем больше у участника шансов пройти в финал. Победитель, набравший наибольшее число голосов за сезон, получает денежный приз.
С 2019 года на телеканале «Россия 1» выходит отечественная версия шоу под названием «Ну-ка, все вместе!». Программу ведет Николай Басков, а среди членов жюри — Сергей Лазарев.
Финал финского телешоу состоится 19 декабря.