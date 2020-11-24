Петербурженка сразится за 20 тысяч евро в финском шоу талантов

All Together Now Suomi — это финская версия международного формата талант-шоу, которое впервые вышло в Великобритании в 2018 году под названием «А теперь все вместе». Участники шоу — талантливые исполнители совершенно разных профессий. Они выступают на сцене перед сотней зрителей, среди которых музыканты, критики, певцы и обычные люди, которые любят и умеют петь. Если во время исполнения известной композиции у кого-то из этой сотни возникает желание присоединиться к конкурсанту, он встает и начинает петь вместе с ним, отдавая ему тем самым свой голос. Чем больше голосов — тем больше у участника шансов пройти в финал. Победитель, набравший наибольшее число голосов за сезон, получает денежный приз.