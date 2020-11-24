Ефремов с сыном и Табаков снялись вместе

Отметим, Михаил Ефремов и его сын Никита Ефремов уже снимались вместе в фильмах «Тетушки», «ВМаяковский» и в сериале «Оттепель». В настоящее время Михаил Ефремов находится в СИЗО: его приговорили к семи с половиной годам колонии после смертельного ДТП.