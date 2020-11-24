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24 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ефремов с сыном и Табаков снялись вместе

Актеры появятся в сериале «Полет» — о людях, чудом не погибших в авиакатастрофе
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Никита Ефремов, Михаил Ефремов, Павел Табаков, Оксана Акиньшина и Юлия Хлынина снялись в многосерийной драме Петра Тодоровского-младшего «Полет». Новый сериал расскажет о сотрудниках строительной компании, которые чудом не погибли в авиакатастрофе. После произошедшего коллеги начинают переосмысливать свою жизнь.

В работе над сериалом также приняли участие Александр Робак, Виктория Толстоганова, Олег Васильков, Александра Урсуляк, Ангелина Стречина, Тимофей Трибунцев и другие.

Драму продюсеров Евгения Никишова и Валерия Федоровича намерена показать сериал за пределами России немецкая Beta Film. Дата премьеры сериала «Полет» пока неизвестна.

Отметим, Михаил Ефремов и его сын Никита Ефремов уже снимались вместе в фильмах «Тетушки», «ВМаяковский» и в сериале «Оттепель». В настоящее время Михаил Ефремов находится в СИЗО: его приговорили к семи с половиной годам колонии после смертельного ДТП.

«Актерская профессия несколько шизоидная»
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