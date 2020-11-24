Ефремов с сыном и Табаков снялись вместе

Никита Ефремов, Михаил Ефремов, Павел Табаков, Оксана Акиньшина и Юлия Хлынина снялись в многосерийной драме Петра Тодоровского-младшего «Полет». Новый сериал расскажет о сотрудниках строительной компании, которые чудом не погибли в авиакатастрофе. После произошедшего коллеги начинают переосмысливать свою жизнь.
В работе над сериалом также приняли участие Александр Робак, Виктория Толстоганова, Олег Васильков, Александра Урсуляк, Ангелина Стречина, Тимофей Трибунцев и другие.
Драму продюсеров Евгения Никишова и Валерия Федоровича намерена показать сериал за пределами России немецкая Beta Film. Дата премьеры сериала «Полет» пока неизвестна.
Отметим, Михаил Ефремов и его сын Никита Ефремов уже снимались вместе в фильмах «Тетушки», «ВМаяковский» и в сериале «Оттепель». В настоящее время Михаил Ефремов находится в СИЗО: его приговорили к семи с половиной годам колонии после смертельного ДТП.