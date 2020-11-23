Сыгравший Фредди Крюгера актер снимется в «Очень странных делах»

Роберт Инглунд | Источник: Legion-Media.ru

73-летний Роберт Инглунд присоединился к касту фантастического сериала «Очень странные дела», сообщается на официальной странице шоу в твиттере. Инглунд исполнит роль Виктора Крила, который, по сюжету, в 1950-х совершил ужасное убийство и оказался в психиатрической клинике.

Роберт Инглунд играл культового героя ужастиков Фредди Крюгера в серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». Крюгер — маньяк с изуродованным лицом, который преследует подростков во сне и убивает их. В 2020 году россияне, опрошенные проектом Кино Mail.ru, назвали героя франшизы самым страшным персонажем хорроров.

Роберт Инглунд в фильме «Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв»

Первую часть «Кошмара на улице Вязов» снял режиссер Уэс Крэйвен, картина вышла в 1984 году. Затем последовало шесть продолжений, седьмая часть истории увидела свет в 1994-м. В 2010-м франшизу перезапустили, выпустив новый «Кошмар на улице Вязов».

Сериал «Очень странные дела» рассказывает о подростках, которые живут в небольшом городе и сталкиваются с потусторонними силами. Действие разворачивается в 1980-х годах.

Дата премьеры нового сезона пока неизвестна.