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23 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Сыгравший Фредди Крюгера актер снимется в «Очень странных делах»

Роберт Инглунд вновь получил роль маньяка
Роберт Инглунд | Источник: Legion-Media.ru

73-летний Роберт Инглунд присоединился к касту фантастического сериала «Очень странные дела», сообщается на официальной странице шоу в твиттере. Инглунд исполнит роль Виктора Крила, который, по сюжету, в 1950-х совершил ужасное убийство и оказался в психиатрической клинике.

В четвертом сезоне сериала платформы Netflix также появятся  также Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр и 18-летний сын Умы Турман Левон Турман-Хоук.

Роберт Инглунд играл культового героя ужастиков Фредди Крюгера в серии фильмов «Кошмар на улице Вязов». Крюгер — маньяк с изуродованным лицом, который преследует подростков во сне и убивает их. В 2020 году россияне, опрошенные проектом Кино Mail.ru, назвали героя франшизы самым страшным персонажем хорроров.

Роберт Инглунд в фильме «Кошмар на улице Вязов 6: Фредди мертв»

Первую часть «Кошмара на улице Вязов» снял режиссер Уэс Крэйвен, картина вышла в 1984 году. Затем последовало шесть продолжений, седьмая часть истории увидела свет в 1994-м. В 2010-м франшизу перезапустили, выпустив новый «Кошмар на улице Вязов».

Сериал «Очень странные дела» рассказывает о подростках, которые живут в небольшом городе и сталкиваются с потусторонними силами. Действие разворачивается в 1980-х годах.

8.3
Очень странные дела
2016/США16+драматриллермистика
Моя оценка

Шоу стартовало на Netflix в 2016 году. Главные роли исполняют Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Наталия Дайер, Джо Кири.

Дата премьеры нового сезона пока неизвестна.

Актеры, сыгравшие культовых героев хорроров
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