Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»

На «Первом канале» продолжается шоу « Ледниковый период ». Темой нового выпуска стали «вечные» хиты. Так, Ольга Кузьмина и Александр Энберт станцевали под Survivor, Оксана Домнина и Вольфганг Черни катались под хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You.

Ольга Бузова была в шаге от вылета из проекта, но номер певицы на песню If You Go Away понравился судьям, и они оставили Ольгу в проекте. Татьяна Навка даже похвалила ведущую «Дома 2»: