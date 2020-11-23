Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»

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На «Первом канале» продолжается шоу «Ледниковый период». Темой нового выпуска стали «вечные» хиты. Так, Ольга Кузьмина и Александр Энберт станцевали под Survivor, Оксана Домнина и Вольфганг Черни катались под хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров танцевали под песню Лучио Далла Caruso. Нежный номер завершился на романтичной ноте: в финале пара поцеловалась.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров

Ольга Бузова была в шаге от вылета из проекта, но номер певицы на песню If You Go Away понравился судьям, и они оставили Ольгу в проекте. Татьяна Навка даже похвалила ведущую «Дома 2»:

Оля, в правую сторону делать беговые шаги сложно даже нам, взрослым спортсменам. Мне нравится твой элемент на коленях, я и сама его очень люблю. Вставляй его в каждую программу! Татьяна Навка

Проект покинули Влад Соколовский и Екатерина Боброва. В номинации на вылет оказались муж Тодоренко Влад Топалов и его партнерша Елена Ильиных, а также Татьяна Волосожар и Евгений Пронин.