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23 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Тодоренко поцеловалась с партнером в «Ледниковом периоде»

Телеведущая участвует в шоу с фигуристом Романом Костомаровым
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22
фотографии
22
фотографии

На «Первом канале» продолжается шоу «Ледниковый период». Темой нового выпуска стали «вечные» хиты. Так, Ольга Кузьмина и Александр Энберт станцевали под Survivor, Оксана Домнина и Вольфганг Черни катались под хит Уитни Хьюстон I Will Always Love You.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров танцевали под песню Лучио Далла Caruso. Нежный номер завершился на романтичной ноте: в финале пара поцеловалась.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров

Ольга Бузова была в шаге от вылета из проекта, но номер певицы на песню If You Go Away понравился судьям, и они оставили Ольгу в проекте. Татьяна Навка даже похвалила ведущую «Дома 2»:

Оля, в правую сторону делать беговые шаги сложно даже нам, взрослым спортсменам. Мне нравится твой элемент на коленях, я и сама его очень люблю. Вставляй его в каждую программу!
Татьяна Навка

Проект покинули Влад Соколовский и Екатерина Боброва. В номинации на вылет оказались муж Тодоренко Влад Топалов и его партнерша Елена Ильиных, а также Татьяна Волосожар и Евгений Пронин.

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

6.7
Ледниковый период
2007/Россияшоу талантов
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