Шпица и Волкова представили фильм, в котором снялись вместе

В Москве прошла премьера драмы Петра Олевского «Молодое вино». На красной дорожке появились актеры ленты Екатерина Шпица, Екатерина Волкова, Данила Рассомахин, Нил Кропалов. Выход картины поддержала Жанна Эппле.
Фильм рассказывает о любовном четырехугольнике, действие происходит в Крыму. Сценарий основан на пьесе драматурга Елены Исаевой «Абрикосовый рай, или Сказка о женской дружбе». Екатерина Волкова рассказала:
Наш фильм наполнен поэзией, которой очень недостает кино сегодня, уверена, это очарует зрителя. В целом, он о том, как отбросить страх и сказать близкому человеку главные слова, обрести свободу быть искренним.
Режиссер фильма отметил, что вдохновлялся фильмами Бернардо Бертолуччи и «его умением тонко подать эротизм и чувственность между людьми».
В прокат лента вышла 20 ноября.