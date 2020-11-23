Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
23 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Шпица и Волкова представили фильм, в котором снялись вместе

Актрисы исполнили роль одной и той же героини в драме о любовном четырехугольнике «Молодое вино»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

В Москве прошла премьера драмы Петра Олевского «Молодое вино». На красной дорожке появились актеры ленты Екатерина Шпица, Екатерина Волкова, Данила Рассомахин, Нил Кропалов. Выход картины поддержала Жанна Эппле.

Фильм рассказывает о любовном четырехугольнике, действие происходит в Крыму. Сценарий основан на пьесе драматурга Елены Исаевой «Абрикосовый рай, или Сказка о женской дружбе». Екатерина Волкова рассказала:

Наш фильм наполнен поэзией, которой очень недостает кино сегодня, уверена, это очарует зрителя. В целом, он о том, как отбросить страх и сказать близкому человеку главные слова, обрести свободу быть искренним.
Екатерина Волкова

Режиссер фильма отметил, что вдохновлялся фильмами Бернардо Бертолуччи и «его умением тонко подать эротизм и чувственность между людьми».

Молодое вино
2019/Россия18+драма
Моя оценка

В прокат лента вышла 20 ноября.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Екатерина Шпица
Жанна Эппле
Корешков поддержал Максимову на премьере фильма «Бег»
Екатерина Волкова
Молодое вино
Звезда «Ворониных» поздравила экранную дочку с 17-летием
Волкова, Шведов, Дитковските снялись в новом медицинском сериале
Юрия Борисова назвали актером года
Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»
Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере
Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского
Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»
Максимова и Соколовский представили продолжение сериала
Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере
Екатерина Волкова, Рина Гришина и другие на премьере в Москве
Екатерине Шпице — 35: звезда кинохитов и красных дорожек
Зудина с сыном и Седокова на премьере спектакля Богомолова
Виторган с возлюбленной, Безрукова и другие на премьере в Москве
Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»
Ходченкова на премьере нового фильма со своим участием
Валюшкина, Макаревич с женой, Виторган на премьере комедии
Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Ревенко, Лядова и Вдовиченков на премьере фильма с Асмус
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
Пересильд, Судзиловская, Бабенко на мероприятии ММКФ
Меньшова с мужем, Певцов и Дроздова на премьере в «Современнике»
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве
Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»
Бледанс, Безрукова, Банщикова: звезды на премьере в Москве
Петров и Милославская вместе представили «Стрельцова»
Бузова, Безрукова, Хмельницкая на премьере мюзикла в Москве
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы
Чиповская, Хаматова, «Хандра»: звезды на премьерах «Кинотавра»
Бледанс, Безрукова, Бочкарева на премьере фильма
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»
Бланшетт, дочь Турман: звезды на самых ярких премьерах в Венеции
Бледанс, Голубкина, Апексимова с дочерью на кинопремьере
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Шмыкова, Ревенко и другие молодые звезды на премьере в Москве
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
Бланшетт, Суинтон, сын Делона на открытии фестиваля в Венеции
«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева
Ревва, Тарасова, Летучая на премьере «Довода» в Москве
Новые трейлеры
Фрагменты женщины
Трейлер (рус. суб.)
Том и Джерри
Дублированный трейлер
Великий
Дублированный трейлер
Грозный
Тизер
Доктор Преображенский
Трейлер
Дом с прислугой
Тизер (англ.)
Человеческий голос
Дублированный трейлер
Идеальная семья
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Австралийка похудела на 45 кг, не расставаясь со сладким Она начала заниматься спортом и считать калории
Популярные темы на «Детях»
Хорошее предложение? Хотели бы,что бы утвердили? 211
Платки. 203
Есть ли границы у жалости? 176
Опять ковид 118
Леди
Жена Урганта изменилась до неузнаваемости (фото) Наталья сменила имидж
Здоровье
Стройность после 40: психология и ничего лишнего Простыми, неизнурительными и на удивление действенными способами сохранить фигуру делится диетолог Инна Зорина.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь