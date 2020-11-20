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20 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Ворониных» поздравила экранную дочку с 17-летием

Екатерина Волкова призвала зрителей «закидать» молодую актрису поздравлениями
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7
фотографий
7
фотографий

Марии Ильюхиной, известной по роли дочки главных героев в сериале «Воронины», исполнилось 17 лет. С днем рождения актрису поздравила в инстаграме ее экранная мама Екатерина Волкова.

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В подписи к снимку, на котором Ильюхина запечатлена еще ребенком, Волкова призвала пользователей сети поздравить юную артистку:

Вы можете себе представить, что малышке с этой фотографии сегодня 17 лет? Мария Ильюхина, с днем рождения! Будь счастлива каждый день! Давайте закидаем Машулю поздравлениями!
Екатерина Волкова
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Сериал «Воронины» выходит с 2009 года. Комедийное шоу изначально являлось адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда», а затем стало сниматься по оригинальному сценарию. Всего на данный момент вышло двадцать четыре сезона сериала. Главные роли, помимо Волковой и Ильюхиной, сыграли Георгий Дронов, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Юлия Куварзина.

В настоящее время продолжение ситкома под вопросом, так как осенью 2020 года скончался один из ключевых актеров — Борис Клюев.

5.8
Воронины
2009/Россия16+комедиясемейный
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