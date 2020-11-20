Фанаты «Крика» недовольны названием пятой части франшизы

«Но у нас уже есть "Крик", переименуйте или добавьте что-нибудь более изобретательное», «Интересно было бы побывать на мозговом штурме, где остановились на названии "Крик", но в хештегах все равно решили писать "Крик 5"», — оставляют фанаты франшизы комментарии в соцсетях.