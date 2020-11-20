Фанаты «Крика» недовольны названием пятой части франшизы

Поклонники серии «Крик» остались недовольны названием пятой части кинофраншизы, сообщает Daily Mail.
Ранее сценарист Кевин Уильямсон в своем инстаграме рассказал, что картина будет называться просто «Крик»:
Мы закончили съемки «Крика», и я рад сообщить, что именно это и есть официальное название следующего фильма! Почти 25 лет назад, когда я написал сценарий «Крика», а Уэс Крэйвен его поставил, я даже представить себе не мог, каким окажется влияние ленты на зрителей.
Уильямсон также показал новый постер картины и несколько фото со съемок.
«Но у нас уже есть "Крик", переименуйте или добавьте что-нибудь более изобретательное», «Интересно было бы побывать на мозговом штурме, где остановились на названии "Крик", но в хештегах все равно решили писать "Крик 5"», — оставляют фанаты франшизы комментарии в соцсетях.
Первая часть фильма ужасов «Крик» вышла в 1996 году и рассказала о маньяке-убийце в жуткой маске. В ленте снялись Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Роуз МакГоун, Дрю Бэрримор. Картина получила несколько продолжений («Крик 2», «Крик 3», «Крик 4»). Режиссер серии культовых хорроров Уэс Крэйвен скончался в 2015 году. Пятую часть франшизы сняли Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли. В новой части на экране снова появятся главные звезды предыдущих лент, в том числе Кортни Кокс.
Премьера нового «Крика» намечена на январь 2022 года.