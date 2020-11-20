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20 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Фанаты «Крика» недовольны названием пятой части франшизы

Сценарист Кевин Уильямсон сообщил об окончании съемок хоррора

Поклонники серии «Крик» остались недовольны названием пятой части кинофраншизы, сообщает Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сценарист Кевин Уильямсон в своем инстаграме рассказал, что картина будет называться просто «Крик»:

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Мы закончили съемки «Крика», и я рад сообщить, что именно это и есть официальное название следующего фильма! Почти 25 лет назад, когда я написал сценарий «Крика», а Уэс Крэйвен его поставил, я даже представить себе не мог, каким окажется влияние ленты на зрителей.

Уильямсон также показал новый постер картины и несколько фото со съемок.

«Но у нас уже есть "Крик", переименуйте или добавьте что-нибудь более изобретательное», «Интересно было бы побывать на мозговом штурме, где остановились на названии "Крик", но в хештегах все равно решили писать "Крик 5"», — оставляют фанаты франшизы комментарии в соцсетях.

Крик 5
2022/СШАтриллердетективужасы

Первая часть фильма ужасов «Крик» вышла в 1996 году и рассказала о маньяке-убийце в жуткой маске. В ленте снялись Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, Роуз МакГоун, Дрю Бэрримор. Картина получила несколько продолжений («Крик 2», «Крик 3», «Крик 4»). Режиссер серии культовых хорроров Уэс Крэйвен скончался в 2015 году. Пятую часть франшизы сняли Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли. В новой части на экране снова появятся главные звезды предыдущих лент, в том числе Кортни Кокс.

Премьера нового «Крика» намечена на январь 2022 года.

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