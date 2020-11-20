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20 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Старшенбаум, Ивакова и Раппопорт вместе снялись в сериале

«Джетлаг» расскажет о паре, поругавшейся в аэропорту
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Режиссер фильма «Юморист» Михаил Идов закончил съемки нового сериала «Джетлаг», созданного по сценарию его жены Лили Идовой. В шестисерийном драмеди снялись Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Мария Ивакова, Егор Корешков, Полина Ауг, Мария Смольникова.

По сюжету, жизнь влюбленных Жени и Никиты (Старшенбаум и Авдеев) кардинально меняется из-за обычной ссоры в аэропорту. Парень и девушка оказываются по разные стороны света: Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, где встречает гениального режиссера и становится соавтором его фильма, а Никита отправляется в Таиланд.

Съемки «Джетлага» проходили в Москве и Турции. Идов признался, что работа над шоу была непростой, и не только из-за локдауна:

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На пути этого проекта стояло, кажется, все — от пандемии и просроченных паспортов до ядовитой тропической рыбы, уколовшей в ногу одну из героинь. Но съемки каким-то чудом позади, и я невероятно рад приступить к следующему этапу.

Как рассказал продюсер сериала Вячеслав Муругов, «Джетлаг» не только выйдет на More tv и в эфире канала СТС, но и получит полнометражную версию с кинотеатральным прокатом.

Премьера сериала запланирована на 2021 год.

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