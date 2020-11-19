Собчак, Сафронов, Бурковский на премьере «Смертельных иллюзий»

В кинотеатре «Москва» прошла премьера экшен-триллера Олега Асадулина «Смертельные иллюзии». Картину вместе с режиссером представили композитор Dj Грув, актеры Аглая Тарасова, Андрей Бурковский, Данила Якушев, иллюзионист Сергей Сафронов («Битва экстрасенсов»). Показ посетили Ксения Собчак, Константин Богомолов, Илья Бачурин и другие.
Фильм «Смертельные иллюзии» рассказывает о трех братьях-иллюзионистах Романовых, которые собираются завершить карьеру, представив грандиозное финальное шоу и раскрыв секреты семи опасных трюков. Однако во время исполнения первого же номера все начинает идти не по плану. Бурковский отметил:
Я до сих пор помню ощущение «блокбастерности» всего, что происходило на съемках. Крутейшие трюки и закрученный сюжет — что еще надо для идеального фильма в кинотеатрах.
Утверждается, что сюжет вдохновлен реальной историей, которая произошла с Сергеем Сафроновым и его братьями Ильей и Андреем. После того, как в эфире федерального канала Сафроновы раскрыли секреты ряда трюков, им стали поступать угрозы, ссылающиеся на старинный кодекс иллюзионистов. Согласно ему, разоблачать тайны фокусов нельзя.
В широкий прокат триллер «Смертельные иллюзии» выходит 19 ноября.