Собчак, Сафронов, Бурковский на премьере «Смертельных иллюзий»

Фильм «Смертельные иллюзии» рассказывает о трех братьях-иллюзионистах Романовых, которые собираются завершить карьеру, представив грандиозное финальное шоу и раскрыв секреты семи опасных трюков. Однако во время исполнения первого же номера все начинает идти не по плану. Бурковский отметил:

Я до сих пор помню ощущение «блокбастерности» всего, что происходило на съемках. Крутейшие трюки и закрученный сюжет — что еще надо для идеального фильма в кинотеатрах.

Утверждается, что сюжет вдохновлен реальной историей, которая произошла с Сергеем Сафроновым и его братьями Ильей и Андреем. После того, как в эфире федерального канала Сафроновы раскрыли секреты ряда трюков, им стали поступать угрозы, ссылающиеся на старинный кодекс иллюзионистов. Согласно ему, разоблачать тайны фокусов нельзя.