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19 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Собчак, Сафронов, Бурковский на премьере «Смертельных иллюзий»

В прокат выходит триллер Олега Асадулина про иллюзионистов
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В кинотеатре «Москва» прошла премьера экшен-триллера Олега Асадулина «Смертельные иллюзии». Картину вместе с режиссером представили композитор Dj Грув, актеры Аглая Тарасова, Андрей Бурковский, Данила Якушев, иллюзионист Сергей Сафронов («Битва экстрасенсов»). Показ посетили Ксения Собчак, Константин Богомолов, Илья Бачурин и другие.

Фильм «Смертельные иллюзии» рассказывает о трех братьях-иллюзионистах Романовых, которые собираются завершить карьеру, представив грандиозное финальное шоу и раскрыв секреты семи опасных трюков. Однако во время исполнения первого же номера все начинает идти не по плану. Бурковский отметил:

Я до сих пор помню ощущение «блокбастерности» всего, что происходило на съемках. Крутейшие трюки и закрученный сюжет — что еще надо для идеального фильма в кинотеатрах.
Андрей Бурковский

Утверждается, что сюжет вдохновлен реальной историей, которая произошла с Сергеем Сафроновым и его братьями Ильей и Андреем. После того, как в эфире федерального канала Сафроновы раскрыли секреты ряда трюков, им стали поступать угрозы, ссылающиеся на старинный кодекс иллюзионистов. Согласно ему, разоблачать тайны фокусов нельзя. 

Смертельные иллюзии
2020/Россия12+триллер
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В широкий прокат триллер «Смертельные иллюзии» выходит 19 ноября.

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