Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой

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Дмитрия Губерниева пригласили принять участие в кастинге на канале НТВ. По словам спортивного комментатора и телеведущего, к нему обратились представители шоу «Звезды сошлись». Он написал в своем телеграм-канале:

Блин, позвонили из программы «Звезды сошлись» на НТВ! Пригласили на кастинг — соведущим к Лере Кудрявцевой , соглашаться?

Позже Губерниев рассказал РИА «Фан», что готов приехать на пробы только в том случае, если ему заплатят гонорар. Представители НТВ пока никак не прокомментировали заявления ведущего.

Шоу «Звезды сошлись» выходит на канале НТВ, вместе с Кудрявцевой его ранее вел Александр Колтовой. Телеведущий трагически погиб в ноябре, разбившись на легкомоторном самолете. До Колтового соведущим Кудрявцевой был Оскар Кучера, он покинул проект в 2020 году.