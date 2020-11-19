Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой

Дмитрия Губерниева пригласили принять участие в кастинге на канале НТВ. По словам спортивного комментатора и телеведущего, к нему обратились представители шоу «Звезды сошлись». Он написал в своем телеграм-канале:
Блин, позвонили из программы «Звезды сошлись» на НТВ! Пригласили на кастинг — соведущим к Лере Кудрявцевой, соглашаться?
Позже Губерниев рассказал РИА «Фан», что готов приехать на пробы только в том случае, если ему заплатят гонорар. Представители НТВ пока никак не прокомментировали заявления ведущего.
Шоу «Звезды сошлись» выходит на канале НТВ, вместе с Кудрявцевой его ранее вел Александр Колтовой. Телеведущий трагически погиб в ноябре, разбившись на легкомоторном самолете. До Колтового соведущим Кудрявцевой был Оскар Кучера, он покинул проект в 2020 году.
Участниками программы становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, ведущие, а темами — самые скандальные и актуальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса. Гости студии откровенно рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах. В шоу возникают острые дискуссии и открываются тайны, которые артисты хранили годами.
Дмитрий Губерниев сотрудничает с телеканалом «Матч ТВ», а также работает на канале «Россия 1». Он вел шоу «Лига удивительных людей», «Звездный лед», был участником «Полного блэкаута», появлялся в сериале «Большая игра», фильме «Чемпионы».