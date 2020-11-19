Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
19 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой

Спортивный комментатор сообщил, что его пригласили на кастинг в шоу «Звезды сошлись»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Дмитрия Губерниева пригласили принять участие в кастинге на канале НТВ. По словам спортивного комментатора и телеведущего, к нему обратились представители шоу «Звезды сошлись». Он написал в своем телеграм-канале:

Новость
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
Блин, позвонили из программы «Звезды сошлись» на НТВ! Пригласили на кастинг — соведущим к Лере Кудрявцевой, соглашаться?

Позже Губерниев рассказал РИА «Фан», что готов приехать на пробы только в том случае, если ему заплатят гонорар. Представители НТВ пока никак не прокомментировали заявления ведущего.

Шоу «Звезды сошлись» выходит на канале НТВ, вместе с Кудрявцевой его ранее вел Александр Колтовой. Телеведущий трагически погиб в ноябре, разбившись на легкомоторном самолете. До Колтового соведущим Кудрявцевой был Оскар Кучера, он покинул проект в 2020 году.

Участниками программы становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, ведущие, а темами — самые скандальные и актуальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса. Гости студии откровенно рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах. В шоу возникают острые дискуссии и открываются тайны, которые артисты хранили годами.

2.8
Звезды сошлись
2017/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

Дмитрий Губерниев сотрудничает с телеканалом «Матч ТВ», а также работает на канале «Россия 1». Он вел шоу «Лига удивительных людей», «Звездный лед», был участником «Полного блэкаута», появлялся в сериале «Большая игра», фильме «Чемпионы».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Александр Колтовой
Дмитрий Губерниев
Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х
Оскар Кучера
Звезды сошлись
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
Валерия Кудрявцева
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на отношение руководства
Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Самбурская, Бардо, Рудковская снялись в новом шоу
Покинувшему шоу «Звезды сошлись» Кучере нашли замену
Дибров стал героем шоу Кудрявцевой
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»
СМИ: Кучера не будет вести «Звезды сошлись» с Кудрявцевой
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
Семенович, Шпица, Безрукова на первой после карантина премьере
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Солист «Иванушек International» раскрыл тайны в шоу Кудрявцевой
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу
Назван победитель шоу «Маска»
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой
Катина рассказала о тяжелых съемках в костюме гигантского паука
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова
Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу
Тарасова, Губерниев и спортсмены на премьере фильма о Льве Яшине
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Седокова, Самбурская, Пескова посмотрели нового «Терминатора»
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Тодоренко, Шепелев, Подкаминская на вручении премии ТЭФИ
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
Новые трейлеры
Фрагменты женщины
Трейлер (рус. суб.)
Том и Джерри
Дублированный трейлер
Великий
Дублированный трейлер
Грозный
Тизер
Доктор Преображенский
Трейлер
Дом с прислугой
Тизер (англ.)
Человеческий голос
Дублированный трейлер
Идеальная семья
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Прожившие в браке 63 года супруги умерли от COVID-19 в один день Пара попала в больницу итальянского города Монцы 11 ноября
Дети
Шепелев показал редкое фото сына от Фриске Платону уже 7 лет
Леди
Навка и Загитова с одинаковыми прическами взбудоражили фанатов Фигуристки примерили похожие бьюти-образы.
Здоровье
15 фактов о курении, которые заставят вас бросить В Международный день отказа от курения резюмируем то, что известно о вреде табака.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь