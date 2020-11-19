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19 ноября 2020, Газета.Ruновость

Названа самая узнаваемая киноцитата

Опрос российских зрителей провел канал «Мосфильм. Золотая коллекция»
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стала самой узнаваемой у российских зрителей, сообщает канал «Мосфильм. Золотая коллекция» со ссылкой на собственный опрос.

Новость
Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»

Узнаваемость фразы «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат», которую произносит героиня Натальи Крачковской, достигла 88% и принесла цитате первую строчку в рейтинге.

Второе место по узнаваемости заняла фраза из этого же фильма, которую произносит Юрий Яковлев: «Царь, очень приятно, здравствуйте, царь…». На третьем месте оказалась реплика героини Светланы Светличной из картины «Бриллиантовая рука»: «Не виноватая я, он сам пришел!»

Также в топ-10 вошли фразы «Я требую продолжения банкета!» («Иван Васильевич меняет профессию»), «Штирлиц, а вас я попрошу остаться» («Семнадцать мгновений весны»), «Пасть порву, моргалы выколю…» («Джентльмены удачи»), «Танцуют все!» («Иван Васильевич меняет профессию»), «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»), «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» («Ирония судьбы, или С легким паром!»), «Семен Семеныч…» («Бриллиантовая рука»).

8.7
Иван Васильевич меняет профессию
1973/СССРкомедияприключениясемейныйфантастика
Моя оценка

Перед опросом был составлен список из нескольких десятков популярных фраз, звучащих в советском кино, респондентам предлагали определить, в каких фильмах они появляются.

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Иван Васильевич меняет профессию
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