Названа самая узнаваемая киноцитата

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стала самой узнаваемой у российских зрителей, сообщает канал «Мосфильм. Золотая коллекция» со ссылкой на собственный опрос.

Узнаваемость фразы «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат», которую произносит героиня Натальи Крачковской, достигла 88% и принесла цитате первую строчку в рейтинге.

Второе место по узнаваемости заняла фраза из этого же фильма, которую произносит Юрий Яковлев: «Царь, очень приятно, здравствуйте, царь…». На третьем месте оказалась реплика героини Светланы Светличной из картины «Бриллиантовая рука»: «Не виноватая я, он сам пришел!»