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18 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Лолита, Юлия Волкова, Титомир на съемках шоу о звездах 90-х

Популярные исполнители прошлого вновь выйдут на сцену и поборются за звание лучшего «Суперстара» на НТВ — смотрите фоторепортаж Кино Mail.ru
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Телеканал НТВ перезапускает музыкальное шоу «Ты — суперстар!», которое выходило на экраны в 2007-2009 годах. Новый проект получил название «Суперстар! Возвращение», а его ведущими стали Лолита Милявская и Вадим Такменев.

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В число участников вошли звезды, пик карьеры которых пришелся на 1990-е. За победу и звание «суперстара» будут бороться экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова, пионер российского рэпа Богдан Титомир, популярный певец Влад Сташевский, исполнительница хита «Америка-разлучница» Ирина Шведова, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин, участница группы «Комбинация» Татьяна Иванова, музыкант Николай Трубач и исполнительница хитов «Алмаз» и «Подорожник-трава» Алиса Мон.

Оценивать выcтупления конкурсантов предстоит членам жюри: певице Maruv, продюсеру Виктору Дробышу, музыкальному критику Сергею Соседову и приглашенной звезде, которая будет меняться от эфира к эфиру.

Самая молодая из судей — Maruv — раскроет взгляд современного поколения на творчество легенд девяностых. Исполнительница признается:

Быть членом жюри на проекте «Суперстар!» – очень интересный опыт. До этого в таких шоу я участвовала только в качестве конкурсанта. <...> Участникам нужна большая смелость. Я рада, что в артистах заново зажегся огонь.
Maruv

Конкурсанты будут исполнять собственные хиты и песни друг друга, а также популярные отечественные и зарубежные композиции. Сергей Соседов отмечает особенную зрелищность нового проекта. «В каждом номере есть какая-то задумка. Каждый номер – это открытие», — рассказывает журналист.

Суперстар! Возвращение
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Премьера шоу «Суперстар! Возвращение» состоится 22 ноября в 20.10 на «НТВ».

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