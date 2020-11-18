Ефремов близок к примирению с потерпевшими по делу о ДТП

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МОСКВА, 18 ноя — РИА «Новости». Адвокат Андрей Алешкин рассказал РИА «Новости», что вновь представляет интересы осужденного на семь с половиной лет колонии актера Михаила Ефремова и ведет с потерпевшими переговоры о примирении, которые близятся к завершению:

Снова подписано соглашение с Михаилом Олеговичем, мы продолжаем переговоры о примирении с представителями потерпевших, они находятся на финальной стадии.

Алешкин добавил, что его предложение написать письмо о помиловании президенту еще не одобрено Ефремовым, оно обсуждается.

Ранее на заседании Мосгорсуда, где рассматривались апелляционные жалобы на приговор Ефремову, артист заявил, что отказывается от услуг Алешкина. На выходе из суда адвокат сообщил, что обсуждал с представителем потерпевших Александром Добровинским мировое соглашение, но ему «не дали закончить дело». Алешкин также уточнил, что для защиты Ефремова его нанял актер Никита Джигурда.

Отметим, что трое потерпевших, которых представлял Добровинский — вдова, брат и младший сын погибшего курьера Сергея Захарова, — уже получили по 1 млн руб. компенсации от Ефремова.