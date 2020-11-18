«Он сделал из меня актера»: Певцов и другие скорбят по Виктюку

Роман Виктюк | Источник: Legion-Media.ru

На 85-м году жизни после заражения коронавирусом скончался театральный режиссер Роман Виктюк. Он умер в больнице, произошла тромбоэмболия — закупорка кровеносного сосуда тромбом. Звезды сцены и кино выразили свои соболезнования в связи с уходом Виктюка.

Режиссер Алексей Учитель, который снял о Виктюке документальный фильм «Баттерфляй», рассказал в беседе с ТАСС, что именно этот постановщик научил его работать с актерами:

Я помню, еще до съемок я случайно попал к нему на репетицию. Я понимал, что могут быть люди эмоциональные, заряженные, но я был поражен тем, с какой отдачей Роман Григорьевич работал. <...> Тогда я еще не думал заниматься игровым кино, но многому научился у Романа Григорьевича, в том числе, как работать с актерами. Алексей Учитель

Учитель подчеркнул, что был очень рад, когда Виктюк согласился на съемки ленты.

Баттерфляй 1993 / Россия документальный Моя оценка Хочу посмотреть

Виктюк был незаменимым гением и выдающимся художником, считает Сергей Маковецкий. «Ужас! Сколько нужно этому високосному году забрать гениев… Невыносимо. Мне очень жалко. Жалко даже не то слово. Ушли Жванецкий, Фаустас Латенас, Джигарханян. Сейчас — Виктюк», — приводит ТАСС слова актера.

Дмитрий Певцов в комментарии агентству назвал Романа Виктюка удивительным, талантливым, тонким художником. Он подчеркнул:

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Я ему очень благодарен, потому что, в первую очередь, он сделал из меня актера, заставил меня поверить в себя. Он удивительно мог работать с молодежью, с начинающими артистами. Дмитрий Певцов

По словам Александра Калягина, «все у Виктюка должно было быть Эверестом». «Блестящий режиссер. Меня до сих пор потрясает его очень специфический, уникально манящий стиль. Ужасная потеря. Приношу глубочайшие соболезнования театру, всем его друзьям, его актерам. Скажу лишь одно — Роман Григорьевич Виктюк сделал все, чтобы его помнили», — сказал артист.

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин подчеркнул, что в истории его театра Роман Виктюк — одна из ключевых фигур. «Он создал спектакль „Служанки“, который первым вышел в театре „Сатирикон“ в 1988 году. Это был первый спектакль после смерти моего отца [Аркадия Райкина], спектакль, который кардинальным образом изменил жизнь нашего театра, наметил другую дорогу», — сказал актер и режиссер в видеообращении, размещенном на страницах театра в соцсетях.

В разговоре с РБК новаторство Виктюка подчеркнул хореограф и наставник «Танцев» Егор Дружинин. Он сказал:

Тогда, когда все боялись, осторожничали, он экспериментировал очень смело. И те темы, которые он брал, — как бы исследования такого внутреннего мира, индивидуального мира человека. Егор Дружинин

Актер Игорь Костолевский, работавший с Виктюком над фильмом-спектаклем «История кавалера де Грие и Манон Леско», отметил якрую индивидуальность мастера. «Человек он был удивительной индивидуальности, яркий, он был большой личностью. К сожалению, уходит эпоха», — отметил артист.