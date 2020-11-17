В Москве овациями проводили Армена Джигарханяна

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Армена Джигарханяна проводили в последний путь овациями, сообщает РИА «Новости». Гражданская панихида проходила с 12.00 до 14.00 в Московском драматическом театре, которым руководил артист.

Проститься с актером пришли его коллеги по театру и кино, в том числе руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, певцы Александр Розенбаум и Бедрос Киркоров, актеры Александр Пашутин и Дмитрий Харатьян, художник Никас Сафронов и другие.

Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери.