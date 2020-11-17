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17 ноября 2020, Газета.Ruновость

В Москве овациями проводили Армена Джигарханяна

Попрощаться с народным артистом пришли его коллеги и поклонники
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фотографий
9
фотографий

Армена Джигарханяна проводили в последний путь овациями, сообщает РИА «Новости». Гражданская панихида проходила с 12.00 до 14.00 в Московском драматическом театре, которым руководил артист.

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Проститься с актером пришли его коллеги по театру и кино, в том числе руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, певцы Александр Розенбаум и Бедрос Киркоров, актеры Александр Пашутин и Дмитрий Харатьян, художник Никас Сафронов и другие.

Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери.

Армен Джигарханян скончался в середине ноября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний, рассказал источник из окружения актера. Официально причина смерти не сообщалась.

Армен Борисович Джигарханян — народный артист СССР, звезда многочисленных фильмов и сериалов, в числе которых «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя».

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