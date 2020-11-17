Безруков отказался играть насильников и маньяков

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Сергей Безруков рассказал в онлайн-шоу «Честно говоря с Паулиной», почему не исполняет роли абсолютно отрицательных персонажей. По словам актера, он не хочет «играть зло». Безруков признался, что, в частности, никогда не согласится на роль насильника и маньяка в кино или сериале. Актер, кроме того, не стремится появляться в слишком откровенных постельных сценах. Он пояснил:

Новость Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида

В последнее время я соглашаюсь или не соглашаюсь на роль, думая о том, что чуть позже это будут смотреть мои дети. Сергей Безруков

Артист также рассказал о своих переживаниях по поводу сериала «Бригада». Он предположил, что через 15 лет его дети посмотрят на Сашу Белого и «им будет непривычно видеть отца в таком амплуа». В то же время Безруков гордится образом своего популярного персонажа. По словам артиста, создателям сериала удалось очень точно передать дух 90-х.

Кроме того, Безруков отметил, что именно «Бригада» открыла ему дорогу в большое кино. Также Сергей в очередной раз раскритиковал идею продолжения сериала. Отвечая на вопрос о съемках в подобном проекте, Безруков заявил, что это «пройденный этап», потому что «Сашу Белого невозможно перенести в современность, не изменив его характер».