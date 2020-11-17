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17 ноября 2020, РИА Новостиновость

Дуэйн Джонсон не смог влезть в приобретенный для съемок спорткар

По словам звезды, на то, чтобы найти автомобиль, купить и доставить его на съемочную площадку, ушло несколько месяцев

МОСКВА, 17 ноя — РИА «Новости». Актер и рестлер Дуэйн Джонсон поделился в инстаграме историей о том, как из-за слишком мощной спины не поместился в специально приобретенный для съемок боевика «Сигнал тревоги» автомобиль Porsche.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам звезды, на то, чтобы найти автомобиль, купить и доставить его на съемочную площадку, ушло несколько месяцев. В машине предполагалось снимать сцену погони с участием Джонсона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время репетиции выяснилось, что актер не может залезть в машину. Режиссер Роусон Маршалл Тербер сначала не поверил в то, что звезда действительно не помещается в салон. Джонсон вспомнил свои ощущения:

Новость
Назван актер с самыми высокими доходами
Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается пролезть в прорезь для монет.

Когда, наконец, и режиссеру, и всем участникам съемок стало понятно, в чем дело, они рассмеялись. «В итоге команда проявила смекалку и нашла все-таки способ снять эту сцену», — добавил актер.

Фильм «Сигнал тревоги» рассказывает об агенте Интерпола, который возглавляет операцию по поимке самого известного похитителя произведений искусства в мире. Джонсон исполнил в боевике главную роль и одновременно выступил одним из его продюсеров. Помимо актера, в ленте задействованы Галь Гадот, Райан Рейнольдс и другие.

Картина снята для стриминговой платформы Netflix и вышла 12 ноября.

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