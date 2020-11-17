71-летняя Мэрил Стрип прочитает рэп в новом фильме от Netflix

Актриса Мэрил Стрип прочитает рэп в новом фильме Райана Мерфи «Выпускной», который выйдет в декабре на платформе Netflix. Об этом пишет Variety. Картина станет киноадаптацией одноименного мюзикла.
Режиссер Райан Мерфи, создавший сериалы «Лузеры» и «Американская история ужасов», загорелся идеей выпуска фильма после того, как увидел оригинальную постановку в январе 2019 года. Компания Netflix дала зеленый свет. По словам режиссера, главной темой картины станет борьба с нетерпимостью. По задумке Мерфи, в финале фильма прозвучит песня о женщинах и их силе Wear Your Crown («Неси свою корону»). Постановщик уверен в успехе новой работы:
Думаю, поклонники Мэрил сойдут с ума от этого. У меня есть видео, на котором она читает рэп. Она была так хороша, что мы сняли сцену с первого дубля. Потому что нет ничего, чего не смогла бы сделать Мэрил Стрип.
Кроме 71-летней Стрип, в проекте задействованы Николь Кидман, Джеймс Корден, Ариана Гранде, Аквафина, Керри Вашингтон и другие.
Главные герои ленты — бродвейские актеры, чья слава прошла. Они узнают, что в небольшом американском городке старшекласснице Эмме не разрешили привести на школьный выпускной свою девушку. Тогда герои решают прийти на помощь школьнице, в том числе для того, чтобы вернуть былую популярность. Премьера «Выпускного» на Netflix состоится 11 декабря.