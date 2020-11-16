Режиссер «Один дома» раскритиковал запуск ремейка фильма

Кадр из фильма «Один дома»

МОСКВА, 16 ноя – РИА «Новости». Режиссер Крис Коламбус, снявший фильм «Один дома» и его продолжение «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», в беседе с Insider раскритиковал руководство сервиса Disney+, которое занимается перезапуском истории. Коламбус признался, что считает идею ребута культовой рождественской ленты «напрасной тратой времени», и подчеркнул, что с ним даже «никто не обсуждал предстоящий проект». Он сказал:

В чем смысл этого проекта? Я твердо убежден, что нельзя делать ремейки таких вневременных историй, как «Один дома». Такого озарения и вдохновения уже не будет. Зачем тогда это делать? Это все равно, что перерисовывать по шаблону диснеевские мультфильмы.

Режиссер посоветовал студии создать что-то свое. «Даже если с треском провалитесь, по крайней мере, вы постарались придумать что-то оригинальное», — отметил Коламбус. При этом он добавил, что его самого тоже можно обвинить в тиражировании одной и той же истории, ведь снятый им сиквел «Один дома», лента «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», по сути является своего рода ремейком оригинальной комедии.

«Должна ли существовать вторая часть? Да, потому что некоторые моменты получились очень смешными и удачными. Но в остальных случаях я просто не верю, что это необходимо делать», — отметил Коламбус.

О том, что Disney+ перезапустит главный рождественский кинохит, стало известно еще в 2019 году. Позже работу над проектом приостановили из-за пандемии коронавируса. Главную роль в будущем фильме должен исполнить Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Режиссером ленты выбрали Дэна Мазера, снявшего комедию «Дедушка легкого поведения».