«Константин» с Киану Ривзом спустя 15 лет получит продолжение

Исполнитель роли Сатаны в ленте «Константин: Повелитель тьмы» Петер Стормаре анонсировал в инстаграме старт работы над продолжением картины 2005 года, главную роль в которой исполнил Киану Ривз. Актер опубликовал пост, в котором сообщил о начале производства новой ленты.
Никаких подробностей о предстоящем фильме, информации о том, когда пройдут съемки и вернется ли к своей роли сам Киану Ривз, пока нет. Актер, впрочем, ранее признавался, что с радостью снимется в сиквеле «Константина». А на днях он завершил съемки в продолжении культовой «Матрицы», устроив по этому случаю масштабную вечеринку.
Лента «Константин: Повелитель тьмы» рассказывает о человеке, который побывал в аду и вернулся обратно. Получив временное право на жизнь, он сражается с земными ставленниками зла. Константин патрулирует границу, которая разделяет рай и ад, надеясь обрести спасение. Помимо Ривза и Стормаре, роли в картине исполнили Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Прюитт Тэйлор Винс, Тильда Суинтон и другие.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot планируют перезапустить историю о Джоне Константине. О деталях возможного ребута ничего неизвестно.