В «Черной Пантере 2» не будет цифровой копии Чедвика Боузмана

Продюсер Marvel Виктория Алонсо заявила, что студия не будет использовать цифровую версию Чедвика Боузмана после его смерти при создании картины «Черная Пантера 2». Об этом сообщил портал Comicbook со ссылкой на интервью продюсера изданию Clarin. Комментируя слухи о том, что во втором фильме франшизы короля Ваканды Т’Чаллу могут ненадолго вернуть, создав компьютерный образ актера, Алонсо сказала:
Нет. Есть только один Чедвик, и его нет с нами. Наш король, к сожалению, умер в реальной жизни, а не только в художественном мире.
Она добавила, что сотрудникам студии и участникам проекта нужно какое-то время, чтобы придумать новую историю, в рамках которой они могли бы достойно почтить память покойного актера.
Старт съемок сиквела намечен на начало 2021 года, а премьера — на 2022-й.
Чедвик Боузман скончался летом 2020 года в возрасте 43 лет, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Актер приобрел широкую известность, исполнив роль супергероя Черная Пантера в одноименном фильме и лентах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» киновселенной Marvel. В октябре стало известно, что Боузмана могут посмертно выдвинуть на «Оскар».
Фильм «Черная Пантера» о вымышленном королевстве Ваканда вышел в 2018 году. Режиссером картины выступил Райан Куглер, который снимет и вторую часть. В ленте, помимо Боузмана, сыграли Майкл Б. Джордан, Энди Серкис, Лупита Нионго, Дэниэл Калуя, Летишиа Райт и другие.