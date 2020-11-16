В «Черной Пантере 2» не будет цифровой копии Чедвика Боузмана

Продюсер Marvel Виктория Алонсо заявила, что студия не будет использовать цифровую версию Чедвика Боузмана после его смерти при создании картины «Черная Пантера 2». Об этом сообщил портал Comicbook со ссылкой на интервью продюсера изданию Clarin. Комментируя слухи о том, что во втором фильме франшизы короля Ваканды Т’Чаллу могут ненадолго вернуть, создав компьютерный образ актера, Алонсо сказала: