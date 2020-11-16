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16 ноября 2020, РИА Новостиновость

Авербух вступился за доведенную до слез на ледовом шоу Тодоренко

Звездная участница «Ледникового периода» расплакалась из-за оценки жюри
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Фото: Максим Ли

МОСКВА, 16 ноя — РИА «Новости». Хореограф и продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух в эфире «Первого канала» вступил в спор с членом жюри нового сезона Еленой Исинбаевой после выступления Регины Тодоренко и Романа Костомарова.

Участники телепроекта в свежем выпуске исполнили номер в образе персонажей из фильма «Сибирский цирюльник». Исинбаева стала единственной из судей, кто поставил паре 5,9 балла из 6 возможных за артистизм. Она подчеркнула, что такую оценку пара получила из-за Тодоренко. «Я хочу от вас большего», — заявила Исинбаева. После этого Тодоренко расплакалась, признавшись, что не смогла сдержать эмоции из-за мнения члена жюри. За участницу шоу вступился Авербух.

7.6
Сибирский цирюльник
1998/Россия, Италия, Франция, Чешская Республика12+драмамелодрамакомедия
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Хореограф спросил у Исинбаевой, помнит ли она сцену из картины, которую разыграли участники шоу. «Не помню. Почему я должна помнить сюжет, если они мне его тут не отразили? Когда начинают сюжет рассказывать словами, я считаю, что это недоработка в артистизме. Ну, прости, Илюш, ну, правда. Слушайте, мы тут судьи, у нас есть своя точка зрения», — ответила Исинбаева, добавив, что тоже могла бы «расплакаться» из-за частой критики в свой адрес.

Новость
Тодоренко стала Монро, а Бузова — Леди Гагой на съемках шоу
Я надеюсь, что после этой сцены люди еще раз посмотрят этот замечательный фильм Никиты Михалкова. Просто нужно открыть свое сердце, и вы услышите.
Илья Авербух

При этом Исинбаева призналась в любви к Тодоренко, добавив, что не относится к ней предвзято.

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Новый сезон проекта стартовал 3 октября. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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