Выведенный из комы Хрусталев рассказал, как оказался в больнице

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Телеведущий Дмитрий Хрусталев, о госпитализации которого стало известно 14 ноября, в инстаграме рассказал о своем самочувствии. По словам шоумена, ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, и он потерял сознание:

Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо, и где врачи быстро привели меня в сознание, за что им не менее огромное спасибо! Дмитрий Хрусталёв

Артист рассказал, что предварительно медики поставили ему диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Хрусталев добавил, что его уже отпустили домой, но ближайшие несколько недель он собирается посвятить своему здоровью и пройти тщательное медицинское обследование. Дмитрий отметил, что ему и врачам предстоит выяснить причины случившегося.

Ведущий подчеркнул, что в погоне «за молодостью и совершенством» артисты переутомляют свой организм. Речь идет о диетах, ненормированном графике и физических нагрузках.