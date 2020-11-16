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16 ноября 2020, Газета.Ruновость

Выведенный из комы Хрусталев рассказал, как оказался в больнице

Ранее шоумен находился в тяжелом состоянии, но сейчас его уже отпустили домой
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Телеведущий Дмитрий Хрусталев, о госпитализации которого стало известно 14 ноября, в инстаграме рассказал о своем самочувствии. По словам шоумена, ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, и он потерял сознание:

Очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо, и где врачи быстро привели меня в сознание, за что им не менее огромное спасибо!
Дмитрий Хрусталёв

Артист рассказал, что предварительно медики поставили ему диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Хрусталев добавил, что его уже отпустили домой, но ближайшие несколько недель он собирается посвятить своему здоровью и пройти тщательное медицинское обследование. Дмитрий отметил, что ему и врачам предстоит выяснить причины случившегося.

Ведущий подчеркнул, что в погоне «за молодостью и совершенством» артисты переутомляют свой организм. Речь идет о диетах, ненормированном графике и физических нагрузках.

Ранее стало известно, что шоумен находится в тяжелом состоянии в больнице в Сестрорецке. Госпитализацию телеведущего подтвердил его коллега Иван Ургант. Сообщалось, что Хрусталева вводили в искусственную кому. По предварительным сведениям, у Дмитрия была интоксикация. Позже менеджер артиста Анна Тригуб рассказала, что его вывели из комы.

Дмитрий Хрусталев наиболее известен как участник телешоу Comedy Woman и «Вечерний Ургант». Он также снимался в фильмах «Самый лучший фильм 2», «Беременный», «Дублер», «Одноклассницы» и других. Артист был резидентом Comedy Club, где выступал в дуэте с напарником по КВН Виктором Васильевым.

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