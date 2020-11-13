Юрия Борисова назвали актером года

Кроме того, в номинации «Настоящий герой сериалов» победил Константин Богомолов. Режиссер и муж Ксении Собчак снял первый сезон скандальной драмы «Содержанки» и детективную историю «Хороший человек». Кроме того, Богомолов сыграл главную роль в новом сериале «Псих» Федора Бондарчука.