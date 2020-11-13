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13 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Юрия Борисова назвали актером года

В Москве вручили награды в рамках церемонии «GQ Человек года» 2020
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фотографий
29
фотографий
29
фотографий

В Москве прошла церемония вручения премии «GQ Человек года» 2020. В одной из главных номинаций победил Юрий Борисов, которого назвали лучшим актером. 27-летний Борисов снимался в таких лентах, как «Бык», «Калашников», «Аванпост», «Вторжение», «Т-34», «Союз спасения», а также сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Ольга». 

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Гостями церемонии стали телеведущая Ксения Собчак, актеры Александр Петров, Анна ЧиповскаяВарвара Шмыкова, Милош Бикович, Аглая Тарасова, продюсеры Яна Рудковская, Тина Канделаки, исполнители Филипп Киркоров, Сати Казанова, Анна Седокова, Альбина Джанабаева и другие. Премию вручили в 18-й раз, ведущим был Иван Ургант.

Помимо актерской номинации, был назван и лучший режиссер. Им стал Эдуард Оганесян, снявший нашумевший сериал «Чики». В драме об экс-проститутках, решивших открыть свой бизнес в южном городке России, снялись Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова.

Кроме того, в номинации «Настоящий герой сериалов» победил Константин Богомолов. Режиссер и муж Ксении Собчак снял первый сезон скандальной драмы «Содержанки» и детективную историю «Хороший человек». Кроме того, Богомолов сыграл главную роль в новом сериале «Псих» Федора Бондарчука.

Лучшим продюсером стал Вячеслав Муругов («Молодежка»), а в номинации «Лицо с экрана» победил Алексей Пивоваров.

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