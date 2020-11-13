Юрия Борисова назвали актером года

В Москве прошла церемония вручения премии «GQ Человек года» 2020. В одной из главных номинаций победил Юрий Борисов, которого назвали лучшим актером. 27-летний Борисов снимался в таких лентах, как «Бык», «Калашников», «Аванпост», «Вторжение», «Т-34», «Союз спасения», а также сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Ольга».
Гостями церемонии стали телеведущая Ксения Собчак, актеры Александр Петров, Анна Чиповская, Варвара Шмыкова, Милош Бикович, Аглая Тарасова, продюсеры Яна Рудковская, Тина Канделаки, исполнители Филипп Киркоров, Сати Казанова, Анна Седокова, Альбина Джанабаева и другие. Премию вручили в 18-й раз, ведущим был Иван Ургант.
Помимо актерской номинации, был назван и лучший режиссер. Им стал Эдуард Оганесян, снявший нашумевший сериал «Чики». В драме об экс-проститутках, решивших открыть свой бизнес в южном городке России, снялись Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, Антон Лапенко, Виктория Толстоганова.
Кроме того, в номинации «Настоящий герой сериалов» победил Константин Богомолов. Режиссер и муж Ксении Собчак снял первый сезон скандальной драмы «Содержанки» и детективную историю «Хороший человек». Кроме того, Богомолов сыграл главную роль в новом сериале «Псих» Федора Бондарчука.
Лучшим продюсером стал Вячеслав Муругов («Молодежка»), а в номинации «Лицо с экрана» победил Алексей Пивоваров.