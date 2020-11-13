73-летний Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале

Арнольд Шварценеггер | Источник: Legion-Media.ru

Арнольда Шварценеггера утвердили на первую в его жизни главную роль в сериале. Будущий проект описывается как «глобальное шпионское приключение с отцом и дочерью в центре сюжета». Разработкой занимаются Ник Сантора («Самая опасная игра») и студия Skydance Television, снявшая два фильма с Шварценеггером — «Терминатор: Генезис» и «Терминатор: Темные судьбы». Актер станет также одним из продюсеров новой шпионской драмы.

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Согласно источнику Variety, права на шпионский проект приобрел стриминговый сервис Netflix. Роль дочери главного героя сыграет Моника Барбаро («Хороший коп»). Недавно она снялась в фильме «Топ Ган: Мэверик» вместе с Томом Крузом, но релиз был отложен до 2021 года из-за пандемии COVID-19. Детали сюжета, а также название будушего сериала со Шварценеггером пока неизвестны.