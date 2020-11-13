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13 ноября 2020, Газета.Ruновость

73-летний Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале

Актер также выступит в качестве продюсера нового шоу
Арнольд Шварценеггер | Источник: Legion-Media.ru

Арнольда Шварценеггера утвердили на первую в его жизни главную роль в сериале. Будущий проект описывается как «глобальное шпионское приключение с отцом и дочерью в центре сюжета». Разработкой занимаются Ник Сантора («Самая опасная игра») и студия Skydance Television, снявшая два фильма с Шварценеггером — «Терминатор: Генезис» и «Терминатор: Темные судьбы». Актер станет также одним из продюсеров новой шпионской драмы.

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Согласно источнику Variety, права на шпионский проект приобрел стриминговый сервис Netflix. Роль дочери главного героя сыграет Моника Барбаро («Хороший коп»). Недавно она снялась в фильме «Топ Ган: Мэверик» вместе с Томом Крузом, но релиз был отложен до 2021 года из-за пандемии COVID-19. Детали сюжета, а также название будушего сериала со Шварценеггером пока неизвестны.

73-летний Арнольд Шварценеггер по праву считается одной из самых знаковых звезд боевиков всех времен. Он снялся в таких блокбастерах, как «Правдивая ложь», «Вспомнить все», «Терминатор», «Коммандос». Также актер сыграл главные роли в комедиях «Близнецы», «Детсадовский полицейский» и «Джуниор». Кроме того, он занимал должность губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год. При этом у Шварценеггера до сих пор не было главных ролей в сериалах — только небольшие камео в шоу «Два с половиной человека», «Байки из склепа» и других. В 2018 году сообщалось, что Шварценеггер исполнит главную роль в сериале «Верховой», однако проект был заморожен.

О дате выхода нового шоу пока не сообщается.

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