73-летний Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале

Арнольда Шварценеггера утвердили на первую в его жизни главную роль в сериале. Будущий проект описывается как «глобальное шпионское приключение с отцом и дочерью в центре сюжета». Разработкой занимаются Ник Сантора («Самая опасная игра») и студия Skydance Television, снявшая два фильма с Шварценеггером — «Терминатор: Генезис» и «Терминатор: Темные судьбы». Актер станет также одним из продюсеров новой шпионской драмы.
Согласно источнику Variety, права на шпионский проект приобрел стриминговый сервис Netflix. Роль дочери главного героя сыграет Моника Барбаро («Хороший коп»). Недавно она снялась в фильме «Топ Ган: Мэверик» вместе с Томом Крузом, но релиз был отложен до 2021 года из-за пандемии COVID-19. Детали сюжета, а также название будушего сериала со Шварценеггером пока неизвестны.
73-летний Арнольд Шварценеггер по праву считается одной из самых знаковых звезд боевиков всех времен. Он снялся в таких блокбастерах, как «Правдивая ложь», «Вспомнить все», «Терминатор», «Коммандос». Также актер сыграл главные роли в комедиях «Близнецы», «Детсадовский полицейский» и «Джуниор». Кроме того, он занимал должность губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год. При этом у Шварценеггера до сих пор не было главных ролей в сериалах — только небольшие камео в шоу «Два с половиной человека», «Байки из склепа» и других. В 2018 году сообщалось, что Шварценеггер исполнит главную роль в сериале «Верховой», однако проект был заморожен.
О дате выхода нового шоу пока не сообщается.