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13 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Елена Подкаминская показала себя в необычном образе

Звезда «Кухни» примерила амплуа королевы

Елена Подкаминская, прославившаяся ролью управляющей ресторана в сериале «Кухня», предстала в образе французской королевы Марии-Антуанетты. Актриса опубликовала снимки, на которых позирует в пышном историческом наряде и высоком парике.

Во время загрузки произошла ошибка.

В подписи к фото Подкаминская намекнула, что не отказалась бы сыграть королеву в кино:

Мария-Антуанетта в ожидании своего режиссера для создания плодотворной пары с целью раскрытия персонажа в соответствующих декорациях.
Елена Подкаминская
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В настоящее время актриса занята в сериале Антона Маслова «ИП Пирогова», в котором играет главную роль. Некоторые подписчики предположили, что в необычном образе она появится именно в новых сериях проекта.

Также Подкаминскую вскоре можно будет увидеть в сериале «Нулевой мир» и фильме «Мы» — экранизации одноименного романа Евгения Замятина.

Что касается Марии-Антуанетты, то о ее жизни в разное время вышло несколько картин, в числе которых: «Мария-Антуанетта» с Нормой Ширер в главной роли в 1938 году, «Мария-Антуанетта – королева Франции» с Мишель Морган в 1956 году и «Мария-Антуанетта» с Кирстен Данст в 2006 году.

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