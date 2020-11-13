Елена Подкаминская показала себя в необычном образе

Елена Подкаминская, прославившаяся ролью управляющей ресторана в сериале «Кухня», предстала в образе французской королевы Марии-Антуанетты. Актриса опубликовала снимки, на которых позирует в пышном историческом наряде и высоком парике.
В подписи к фото Подкаминская намекнула, что не отказалась бы сыграть королеву в кино:
Мария-Антуанетта в ожидании своего режиссера для создания плодотворной пары с целью раскрытия персонажа в соответствующих декорациях.
В настоящее время актриса занята в сериале Антона Маслова «ИП Пирогова», в котором играет главную роль. Некоторые подписчики предположили, что в необычном образе она появится именно в новых сериях проекта.
Также Подкаминскую вскоре можно будет увидеть в сериале «Нулевой мир» и фильме «Мы» — экранизации одноименного романа Евгения Замятина.
Что касается Марии-Антуанетты, то о ее жизни в разное время вышло несколько картин, в числе которых: «Мария-Антуанетта» с Нормой Ширер в главной роли в 1938 году, «Мария-Антуанетта – королева Франции» с Мишель Морган в 1956 году и «Мария-Антуанетта» с Кирстен Данст в 2006 году.