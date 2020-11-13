Боярский оценил актерские способности комиков из Comedy Club

Советский и российский актер Михаил Боярский поделился своим мнением об актерских способностях звезд из Comedy Club. Артист опубликовал соответствующий пост в инстаграме. Боярский начал с того, что воспитан на юморе Фаины Раневской и любит Аркадия Райкина. «Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее», — отметил он. В то же время актер признался, что ему близок и юмор резидентов Comedy Club:
Допустим, Гарик Харламов и его персонаж Эдуард Суровый. Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков. Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и «Уральские пельмени».
При этом Боярский заявил, что, стоит комикам «добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают». Артист предположил, что юмористов не имеют права использовать в актерском амплуа, потому что «это не их работа».
До уровня звезд советского кинематографа сегодняшние комики, по мнению Боярского, не дотягивают. «Не получается сыграть характер», — объяснил артист и привел в пример игру Ролана Быкова в фильме «По семейным обстоятельствам».
Comedy Club выходит в эфир с 2005 года. Среди участников — Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва, многие из них также снимались в кино и сериалах.