Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
13 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Боярский оценил актерские способности комиков из Comedy Club

До уровня звезд советского кинематографа юмористы, по его мнению, не дотягивают
Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Советский и российский актер Михаил Боярский поделился своим мнением об актерских способностях звезд из Comedy Club. Артист опубликовал соответствующий пост в инстаграме. Боярский начал с того, что воспитан на юморе Фаины Раневской и любит Аркадия Райкина. «Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее», — отметил он. В то же время актер признался, что ему близок и юмор резидентов Comedy Club:

Новость
Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото
Допустим, Гарик Харламов и его персонаж Эдуард Суровый. Это замечательное хулиганство. Это высокий уровень юмора. На грани порой, но это смешно. Этим владеет Галустян, этим владеет Светлаков. Есть такие орлы. В этом смысле замечательные и «Уральские пельмени».
Михаил Боярский

При этом Боярский заявил, что, стоит комикам «добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают». Артист предположил, что юмористов не имеют права использовать в актерском амплуа, потому что «это не их работа».

6.9
Comedy Club
2005/Россия16+юмористическое
Моя оценка

До уровня звезд советского кинематографа сегодняшние комики, по мнению Боярского, не дотягивают. «Не получается сыграть характер», — объяснил артист и привел в пример игру Ролана Быкова в фильме «По семейным обстоятельствам».

Comedy Club выходит в эфир с 2005 года. Среди участников — Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва, многие из них также снимались в кино и сериалах.

Топ-100 комедийных звезд со всего мира ​
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Михаил Боярский
Гарик Харламов
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Михаил Галустян
Comedy Club
Стало известно, как будет выглядеть Заяц в новом «Ну, погоди!»
Сергей Светлаков
Харламов высмеял Асмус в собственной версии «Холостяка»
Миронова и Белый снимаются в фильме Светлакова: первые фото
Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото
Стало известно, кто озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Ефремов с Иваковой, Михалкова, Глюкоза на съемках нового шоу
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Харламов может поработать с режиссером, снявшим Асмус в «Тексте»
Участник «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой
«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН
Харламов обвинил ведущего шоу в пиаре на своем разводе с Асмус
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым
Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу
Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом
Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей»
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора 2 млн рублей
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом
Боярский, Петров, Билан выступят на концерте, посвященном врачам
Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Михаилу Боярскому — 70: посмотрите, как он поет
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии
Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке
Водонаева, Волкова, Галустян посетили премьеру новой «Кухни»
Лобода, Ревва, Гагарина: все звезды на «Золотом граммофоне 2019»
Боярский прокомментировал слухи об уходе на пенсию после юбилея
Ходченкова, Шпица, Светлаков с женой на показе итальянской драмы
Светлаков назвал причину закрытия «Прожекторперисхилтон»
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Боярский ответил на новости о плохом самочувствии на съемках
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст»
Алентова с внучкой, Галустян на российской премьере «Джокера»
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Ходченкова и Петров представили совместный фильм
Новые трейлеры
Человеческий голос
Дублированный трейлер
Идеальная семья
Трейлер
Искусственный интеллект
Дублированный трейлер
Неадекватные люди 2
Трейлер
Голос перемен
Трейлер (англ.)
Самый счастливый сезон
Трейлер (англ.)
Комета Галлея
Трейлер
Мажор
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
«АвтоВАЗ»: рынок России упадет на 11% Смягчить ситуацию помогут программы поддержания спроса
Популярные темы на «Детях»
Осенние прогулки. 220
Прогулки с коляской 180
В каких куртках у вас ходят зимой сыновья-подростки? 141
Пока в реале нельзя: концертные фото 128
Леди
Исхудавший Валерий Леонтьев напугал поклонников Как сейчас выглядит певец?
Hi-Tech
Мощнейший «Прорыв-3» изменится до неузнаваемости Что изменится
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь