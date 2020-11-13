Боярский оценил актерские способности комиков из Comedy Club

Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Советский и российский актер Михаил Боярский поделился своим мнением об актерских способностях звезд из Comedy Club. Артист опубликовал соответствующий пост в инстаграме. Боярский начал с того, что воспитан на юморе Фаины Раневской и любит Аркадия Райкина. «Чеховский юмор не сравнится ни с какими сегодняшними писателями-сатириками. Там все гораздо глубже, тоньше, интереснее и смешнее», — отметил он. В то же время актер признался, что ему близок и юмор резидентов Comedy Club:

При этом Боярский заявил, что, стоит комикам «добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают». Артист предположил, что юмористов не имеют права использовать в актерском амплуа, потому что «это не их работа».

6.9 Comedy Club 2005 / Россия 16+ юмористическое Моя оценка Хочу посмотреть

До уровня звезд советского кинематографа сегодняшние комики, по мнению Боярского, не дотягивают. «Не получается сыграть характер», — объяснил артист и привел в пример игру Ролана Быкова в фильме «По семейным обстоятельствам».