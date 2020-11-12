Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью

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Дима Билан рассказал поклонникам в сети, что ему непонаслышке знакомо понятие звездной болезни. Пост с соответствующим признанием певец опубликовал в инстаграме. После победы на конкурсе «Евровидение» в 2008 году исполнителю, как он отметил, казалось, что весь мир крутится вокруг него. 38-летний Билан подчеркнул:

Мне было 27, и я на тот момент был еще морально неокрепшим исполнителем. Мне казалось, что я достиг своего предела, и о большем мечтать не нужно! Дима Билан

Артист заявил, что, когда на него обрушилась мировая слава, начал считать себя избранным. При этом Билан признался, что его родным было в тот момент непросто: «Посторонним я редко хамил, но вот на близких сорваться мог! Они сильнее всего страдали от этого».

Исполнитель, однако, «быстро взял себя в руки» и понял, «что нельзя терять голову».

Самое золотое и работающее правило — нужно быть искренним с собой и с окружающими людьми, а не витать в облаках. Нужно общаться с людьми не медийными, сокращать общение с коллегами в свободное от работы время и не забывать про свои истоки! Дима Билан