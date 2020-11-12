Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью

Дима Билан рассказал поклонникам в сети, что ему непонаслышке знакомо понятие звездной болезни. Пост с соответствующим признанием певец опубликовал в инстаграме. После победы на конкурсе «Евровидение» в 2008 году исполнителю, как он отметил, казалось, что весь мир крутится вокруг него. 38-летний Билан подчеркнул:
Мне было 27, и я на тот момент был еще морально неокрепшим исполнителем. Мне казалось, что я достиг своего предела, и о большем мечтать не нужно!
Артист заявил, что, когда на него обрушилась мировая слава, начал считать себя избранным. При этом Билан признался, что его родным было в тот момент непросто: «Посторонним я редко хамил, но вот на близких сорваться мог! Они сильнее всего страдали от этого».
Исполнитель, однако, «быстро взял себя в руки» и понял, «что нельзя терять голову».
Самое золотое и работающее правило — нужно быть искренним с собой и с окружающими людьми, а не витать в облаках. Нужно общаться с людьми не медийными, сокращать общение с коллегами в свободное от работы время и не забывать про свои истоки!
Дима Билан — российский певец и актер. Он дважды представлял Россию на соревновании исполнителей «Евровидение» и стал первым участником от страны, который выиграл этот конкурс. Он также долгое время был в команде наставников в шоу «Голос» и «Голос. Дети».