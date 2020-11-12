Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»

Зимой 1959 года студент Игорь Дятлов собрал команду единомышленников и отправился в лыжную экспедицию по уральским горам. Достигнув перевала, который впоследствии был назван по его фамилии, вся группа, состоявшая из девяти человек, погибла при загадочных обстоятельствах. Сериал «Перевал Дятлова» расскажет как о самом походе студентов и подготовке к нему, так и о расследования гибели группы майором Костиным (Федоров).