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12 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Яглыч, Шепелев, Maruv на премьере «Перевала Дятлова»

Звезды посетили показ нового мистического сериала
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В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась звездная премьера многосерийного триллера «Перевал Дятлова». Шоу представили актеры Петр Федоров, Мария Луговая, Максим Емельянов, а также режиссеры и продюсеры проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов.

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Выход сериала поддержали актеры Вячеслав Манучаров, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова, телеведущий Дмитрий Шепелев, режиссеры Юрий Быков, Алексей Чупов и Наташа Меркулова, блогер Даня Милохин и певица Maruv.

Зимой 1959 года студент Игорь Дятлов собрал команду единомышленников и отправился в лыжную экспедицию по уральским горам. Достигнув перевала, который впоследствии был назван по его фамилии, вся группа, состоявшая из девяти человек, погибла при загадочных обстоятельствах. Сериал «Перевал Дятлова» расскажет как о самом походе студентов и подготовке к нему, так и о расследования гибели группы майором Костиным (Федоров).

Загадочная история Дятлова и его группы не раз освещалась в кино. В 2013 году на экраны вышел российско-американский фантастический триллер «Тайна перевала Дятлова», который рассказал о молодых людях из США, решивших пройти тем же маршрутом, что и члены экспедиции 1959 года. Позднее, в 2019 году, был снят отечественный фильм «Перевал Дятлова».

Перевал Дятлова
2020/Россия16+драматриллер

Телевезионная премьера «Перевала Дятлова» состоится 16 ноября, в 22.00, на канале ТНТ.

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