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12 ноября 2020, РИА Новостиновость

Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

42-летний шоумен рассказал о своем самочувствии
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

МОСКВА, 11 ноя — РИА «Новости». Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что попал в больницу с коронавирусом. Он отметил, говоря о самочувствии:

Новость
Что смотреть на карантине: советует Сергей Светлаков
Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо.
Сергей Светлаков

42-летний артист при этом не уточнил, как давно и при каких обстоятельствах он заразился коронавирусом.

Сергей Светлаков — российский актер, комик, телеведущий, сценарист, продюсер. Он играл в команде КВН «Уральские пельмени», участвовал в шоу «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy Баттл» и других. Светлаков снимался в фильмах «Горько!», «Елки», «Жених». В 2020 году на СТС вышло новое шоу, которое ведет артист, — «Полный блэкаут».

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