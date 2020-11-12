Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 11 ноя — РИА «Новости». Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков сообщил, что попал в больницу с коронавирусом. Он отметил, говоря о самочувствии:
Есть небольшое поражение в легких от COVID и температура. Врачи убедили лечь в больницу на терапию. Глобально все под контролем. Спасибо.
42-летний артист при этом не уточнил, как давно и при каких обстоятельствах он заразился коронавирусом.
Сергей Светлаков — российский актер, комик, телеведущий, сценарист, продюсер. Он играл в команде КВН «Уральские пельмени», участвовал в шоу «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy Баттл» и других. Светлаков снимался в фильмах «Горько!», «Елки», «Жених». В 2020 году на СТС вышло новое шоу, которое ведет артист, — «Полный блэкаут».