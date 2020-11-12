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12 ноября 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Ольга Бузова пришла в шоу «Модель XL»

Звезда «Дома 2» пообщалась с участницами проекта
6
фотографий
6
фотографий

Ольга Бузова стала гостьей второго сезона реалити-шоу «Модель XL», в котором девушки с пышными формами покоряют модельный бизнес. Новый эпизод посвятили социальным навыкам. Звезда «Дома 2» рассказала участницам реалити, как заручиться поддержкой аудитории, а также поделилась советами о грамотной реакции на негативные комментарии в сети.

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Бузова отметила:

Именно сейчас закладывается база – будут ли вас обожать или хейтить. И у всего этого есть определенные правила, о которых я вам расскажу.
Ольга Бузова

Премьера первого сезона реалити-шоу «Модель XL» состоялась в феврале 2020 года. Проект демонстрирует зрителям, что красота не обязана укладываться в параметры 90-60-90. Будущие профессиональные модели plus size принимают участие в необычных фотосессиях и мастер-классах, берут уроки дефиле.

Оценивают успехи девушек, в частности, звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина и телеведущая Анфиса Чехова.

Модель XL
2020/Россия12+реалити-шоушоу о моде и красоте
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Выпуск шоу с Бузовой выйдет в эфир телеканала «Ю» 14 ноября в 18.00.

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