Ольга Бузова пришла в шоу «Модель XL»

Ольга Бузова стала гостьей второго сезона реалити-шоу «Модель XL», в котором девушки с пышными формами покоряют модельный бизнес. Новый эпизод посвятили социальным навыкам. Звезда «Дома 2» рассказала участницам реалити, как заручиться поддержкой аудитории, а также поделилась советами о грамотной реакции на негативные комментарии в сети.
Бузова отметила:
Именно сейчас закладывается база – будут ли вас обожать или хейтить. И у всего этого есть определенные правила, о которых я вам расскажу.
Премьера первого сезона реалити-шоу «Модель XL» состоялась в феврале 2020 года. Проект демонстрирует зрителям, что красота не обязана укладываться в параметры 90-60-90. Будущие профессиональные модели plus size принимают участие в необычных фотосессиях и мастер-классах, берут уроки дефиле.
Оценивают успехи девушек, в частности, звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина и телеведущая Анфиса Чехова.
Выпуск шоу с Бузовой выйдет в эфир телеканала «Ю» 14 ноября в 18.00.