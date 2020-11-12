Новое поколение: молодые актеры на съемках ремейка «Сплетницы»

В Нью-Йорке стартовали съемки перезапуска популярного американского сериала «Сплетница». На первых фото с площадки можно увидеть молодых актеров нового каста, сидящих на ступенях Метрополитен-музея, где когда-то обедали Блэр и Серена в исполнении Лейтон Мистер и Блейк Лайвли.

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Ключевые роли в новом шоу достались Эмили Элин Линд («Доктор Сон»), Эли Брауну («Список „Гори все огнем“»), Томасу Доэрти («Наследники 2»), Эвану Моку, Джордан Александер, Саванне Ли Смит. Продюсером выступает Джошуа Сафран, работавший и над оригинальной «Сплетницей».

Ранее сообщалось, что героями перезапуска станут представители нового поколения подростков из нью-йоркской частной школы. Сериал покажет, как социальные сети изменили Нью-Йорк и его молодых жителей за годы, прошедшие с момента завершения оригинального шоу.

Лейтон Мистер и Блейк Лайвли в «Сплетнице»

Первая «Сплетница» шла с 2007 по 2012 годы на канале The CW. Драма основана на романах писательницы Сесили фон Цигезар. Главные роли исполнили Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Пенн Бэджли. Сериал рассказывал об избалованных учениках частной школы на Манхэттене, которые узнают последние новости из блога популярной Сплетницы, раскрывающей любую тайну и делающей ее достоянием общественности.

7.7 Сплетница 2007 / США 16+ драма мелодрама Моя оценка Хочу посмотреть