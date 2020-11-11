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11 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере

В Москве представили черную комедию «Еще по одной»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера нового фильма с участием Мадса Миккельсена «Еще по одной».

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Фото: Ксения Угольникова

Выход черной комедии Томаса Винтерберга поддержали актеры Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Дарья Повереннова, Денис Шведов, Нонна Гришаева, Павел Табаков, Аглая Тарасова, стилист Влад Лисовец, политик Ирина Хакамада, продюсер Илья Бачурин и другие. 

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Тарасова поделилась впечатлениями: 

Мы смеялись, плакали на фильме. Гениальный сценарий и вообще идея. Я, если честно, давно не чувствовала такое единение людей в зале. Все дышат одними эмоциями, и прямо жить хочется после фильма.
Аглая Тарасова

Фильм «Еще по одной» рассказывает о четырех преподавателях средней школы, которые решают принять участие в эксперименте, подразумевающем систематическое употребление алкоголя. Роли в картине, помимо Миккельсена, исполнили Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте и Маунус Миллан.

7.5
Еще по одной
2020/Дания18+драма
Моя оценка

В широкий российский прокат лента выходит 12 ноября.

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