Роберт Паттинсон устроил сюрприз для юного фаната «Бэтмена»

Британский актер Роберт Паттинсон устроил сюрприз юному фанату «Бэтмена», у которого диагностирован аутизм, сообщает NME.

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10-летний поклонник Брюса Уэйна Джеймс вместе с родителями каждый день посещал съемочную площадку нового фильма о супергерое, в котором Паттинсон играет главную роль. Это происходило во время того, как ленту снимали в Ливерпуле. Мальчик нарисовал любимого героя, и его мама Никола через твиттер попросила СМИ передать изображение команде Паттинсона.

В ответ актер прислал фанату целую коробку тематических подарков, в которой оказался и игрушечный бэтмобиль. Кроме того, к презентам прилагалась рукописная записка со словами:

Твой рисунок великолепен! Увидимся в следующий раз, когда буду в Ливерпуле.

Отец Джеймса Даррен признался, что реакция сына на сюрприз растопила его сердце. «Было поразительно, что он действительно получил то, чего хотел. Было приятно увидеть улыбку на его лице», — поделился мужчина.

Съемки нового фильма о Бэтмене начались в январе 2020 года в Великобритании, однако были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. В конце сентября возобновившуюся работу над лентой также ставили на паузу из-за положительного теста на коронавирус у Паттинсона. Режиссером картины выступает Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»).