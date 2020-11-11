Прилучный и Мельникова сыграли экс-возлюбленных: первые кадры

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Мельникова и Романцов играют влюбленных, решивших провести время вдали от всех. Уединению приходит конец, когда к паре присоединяются бывший бойфренд героини (Прилучный) и ее младшая сестра (Кононова). Персонажи становятся заложниками ситуации и участниками жестоких психологических игр.

Мельникова отметила:

Когда я прочла сценарий, подумала, что это очень небанально, очень сексуально и очень интересно. Эта история сразу же привлекла меня своей сюжетной авантюрой, диалогами, атмосферой и каким-то хулиганством. Дарья Мельникова

Прилучный в свою очередь добавил, что, по его мнению, «из простых и понятных на первый взгляд отношений между людьми всегда рождаются самые интересные истории».

Для меня „Соври мне правду“ — отличный пример такого психологического аттракциона вокруг красивой любовной истории. Или историй. Павел Прилучный

В фильме также снялись Александр Обласов и Григорий Верник, режиссером выступила Ольга Акатьева («Мой папа – вождь!»), подчеркнувшая, что зрителей ждет много чувственных и откровенных сцен: «Я благодарна прекрасному актерскому квартету — Даше Мельниковой, Лизе Кононовой, Жене Романцову и Павлу Прилучному, — что они поверили в историю и были максимально открыты к экспериментам».