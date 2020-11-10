Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась звездная премьера нового фильма Алексея Учителя «Цой».
Ленту вместе с режиссером представили исполнители ключевых ролей Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, дочь Учителя и Пересильд Мария, а также стилист фильма Влад Лисовец и другие члены съемочной группы.
Гостями показа стали режиссеры Константин Богомолов и Федор Бондарчук, актрисы Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Ирина Пегова, Рина Гришина, Янина Студилина, Юлия Пересильд, телеведущие Вадим Верник, Ксения Собчак.
«Цой» рассказывает о роковой аварии, случившейся 30 лет назад и унесшей жизнь Виктора Цоя. Сам музыкант при этом остается за кадром. Картина концентрируется на истории водителя автобуса, который после столкновения с машиной музыканта везет его тело в Санкт-Петербург.
В широкий прокат фильм выйдет 12 ноября.