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10 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»

Знаменитости посетили специальный показ новой ленты Алексея Учителя, посвященной легендарному музыканту
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Фото: Геннадий Авраменко

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась звездная премьера нового фильма Алексея Учителя «Цой».

Новость
Паулина Андреева, Цыганов, Верник на съемках «Цоя»: новые кадры

Ленту вместе с режиссером представили исполнители ключевых ролей Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, дочь Учителя и Пересильд Мария, а также стилист фильма Влад Лисовец и другие члены съемочной группы. 

Гостями показа стали режиссеры Константин Богомолов и Федор Бондарчук, актрисы Юлия Снигирь, Аглая Тарасова, Ирина Пегова, Рина Гришина, Янина Студилина, Юлия Пересильд, телеведущие Вадим Верник, Ксения Собчак.

«Цой» рассказывает о роковой аварии, случившейся 30 лет назад и унесшей жизнь Виктора Цоя. Сам музыкант при этом остается за кадром. Картина концентрируется на истории водителя автобуса, который после столкновения с машиной музыканта везет его тело в Санкт-Петербург.

В широкий прокат фильм выйдет 12 ноября.

Цой
2020/Россия, Латвия16+драмабиография
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