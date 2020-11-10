Цыганов и Снигирь, Пересильд с дочерьми на премьере фильма «Цой»

Ленту вместе с режиссером представили исполнители ключевых ролей Евгений Цыганов , Паулина Андреева , Марьяна Спивак , дочь Учителя и Пересильд Мария , а также стилист фильма Влад Лисовец и другие члены съемочной группы.

«Цой» рассказывает о роковой аварии, случившейся 30 лет назад и унесшей жизнь Виктора Цоя. Сам музыкант при этом остается за кадром. Картина концентрируется на истории водителя автобуса, который после столкновения с машиной музыканта везет его тело в Санкт-Петербург.